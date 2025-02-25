Думаю, правда в том, что Дональд Трамп заявил, что попробует найти решение войны в Украине, и, безусловно, не стоит удивляться, что он пытается действовать радикально.

С другой стороны, лично для меня некоторые заявления, которые сейчас звучат из Вашингтона о причинах войны в Украине, вызывают абсолютное отторжение. Они неправдивы, их легко опровергнуть.

Сказать, что Украина сама начала войну – это худший пример обвинения жертвы, который я когда-либо слышал. Это то же самое, что обвинять американцев в том, что они сбивали японские самолёты во время нападения на Перл-Харбор. Это полная чушь.

Но нужно понимать, что происходит на самом деле. Вся эта полемика, этот всплеск негативной риторики, насколько я вижу, начался примерно десять дней назад. Он обострился, когда президент США не получил желаемого по своему плану на Ближнем Востоке, не так ли?

Напряжённость растёт, и мы слышим всё больше противоречивых заявлений об Украине, Владимире Зеленском и других вопросах. Очевидно, что президент США хочет навести "порядок на железной дороге".