Україні варто підписати угоду зі США, і ми побачимо зрушення
Думаю, Дональд Трамп дійсно спробує знайти вирішення війни в Україні, і, безперечно, не варто дивуватися, що він намагається діяти радикально.
З іншого боку, особисто для мене деякі заяви, які зараз лунають з Вашингтона про причини війни в Україні, викликають абсолютне відторгнення. Вони неправдиві, їх легко спростувати.
Сказати, що Україна сама розпочала війну – це найгірший приклад звинувачення жертви, який я коли-небудь чув. Це те саме, що звинувачувати американців у тому, що вони збивали японські літаки під час нападу на Перл-Гарбор. Це повна нісенітниця.
Але потрібно розуміти, що відбувається насправді. Уся ця суперечка, цей сплеск негативної риторики, наскільки я бачу, почався приблизно десять днів тому. Він загострився, коли президент США не отримав бажаного щодо свого плану на Близькому Сході, чи не так?
Напруга зростає, і ми чуємо все більше суперечливих заяв про Україну, Володимира Зеленського та інші питання. Очевидно, що президент США хоче "поставити все на місце".
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