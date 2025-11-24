Твердая моральная рамка и прозрачность важнее для победы над коррупцией, чем экономическая составляющая

Украинское общество, бесспорно, запятнано коррупцией во всех сферах своей жизни – гражданской, экономической, политической и социальной.

Эта болезнь является своеобразным препятствием, мешающим большей части общества пережить трансформационные изменения и жить в условиях повседневной свободы, наконец освободившись от остаточных последствий коммунизма. Снова и снова это желание, выражаемое большинством граждан Украины, становится бунтом против жизни в состоянии психологического чистилища, в морально скомпрометированном промежуточном состоянии, граничащем с шизофренией.

Большинству это уже осточертело. Несмотря на политические потрясения и давление, как свидетельствуют события Майдана, они не могут избавиться от практики коррупции в общественной жизни, а значит, не могут избавиться от ее гнета и почувствовать политическую и духовную свободу в повседневной жизни. Обещание трансформации не было выполнено.

