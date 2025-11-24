Тверда моральна межа та прозорість важливіші для перемоги над корупцією, ніж економічний складник

Українське суспільство, безперечно, заплямоване корупцією в усіх сферах свого життя – громадянській, економічній, політичній і соціальній.

Ця хвороба є своєрідною перешкодою, що заважає більшій частині суспільства пережити трансформаційні зміни й жити в умовах повсякденної свободи, нарешті звільнившись від залишкових наслідків комунізму. Знову і знову це бажання, яке висловлює більшість громадян України, стає бунтом проти життя у стані психологічного чистилища, у морально скомпрометованому проміжному стані, що межує з шизофренією.

Більшості громадян це вже остогидло. Попри політичні потрясіння й тиск, як свідчать події Майдану, вони не можуть позбутися практики корупції в суспільному житті, а отже, не можуть позбутися її гніту і відчути політичну й духовну свободу в повсякденному житті. Обіцянка трансформації не була виконана.

