На протяжении нескольких месяцев команда Трампа продвигала идею быстрого прекращения российской агрессии против Украины — сначала утверждая, что это можно сделать за 24 часа, но теперь признавая, что это может занять от трёх до шести месяцев.

Трамп заявлял, что не оставит Украину, поскольку её выживание важно для Соединённых Штатов. Проблема Трампа заключается в том, что он неофициально изложил элементы решения, требующего компромиссов как от Москвы, так и от Киева.

Хотя президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к территориальному компромиссу, который, по мнению Трампа, должен стать частью соглашения, Кремль не проявил никакой готовности рассмотреть ни создание демилитаризованной зоны под патрулированием европейских войск, ни вооружение Украины Западом для сдерживания будущей российской агрессии.