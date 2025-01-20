Протягом кількох місяців команда Трампа просувала ідею швидкого припинення агресії Росії проти України — спочатку припускаючи, що це можна зробити за 24 години, але тепер визнаючи, що це може зайняти від трьох до шести місяців.

Трамп заявляв, що не залишить Україну, адже її виживання важливе для Сполучених Штатів. Проблема Трампа полягає в тому, що він неофіційно виклав елементи вирішення, які вимагають компромісу як від Москви, так і від Києва.

Хоча президент України Володимир Зеленський виявив готовність до такого територіального компромісу, який, за словами Трампа, має стати частиною угоди, Кремль не продемонстрував жодної готовності розглянути ні створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська, ні озброєння України Заходом для стримування майбутньої російської агресії.