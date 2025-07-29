После сделки с ЕС главная интрига – переговоры с Китаем. Именно они определят следующий шаг Трампа

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: катализатором заявления о 10–12 днях стало соглашение США — ЕС. Но, повторюсь — это лишь катализатор определенных процессов (похоже, на сделку с ЕС Трамп отвел те самые 50 дней, а то, что соглашение уже подписано — ускоряет другие процессы).

Что находится в подводной части этого айсберга, можно лишь догадываться. Но давайте попробуем выдвинуть даже не версии, а гипотезы о дальнейших действиях Трампа.

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Я не верю ни в какие резкие шаги Трампа по эскалации ситуации с судоходством в Балтийском море. Вероятность того, что в августе начнут массово задерживать российские танкеры, ничтожна. Так же никто завтра не будет принимать закон Грэма.

Все, что сейчас делает Трамп, нацелено не столько на Россию, сколько на Китай.

Соглашения с ЕС развязали ему руки: Европа будет двигаться в фарватере США, и будущие переговоры с Китаем в большинстве случаев будут предполагать общую позицию ЕС и США. Рынок ЕС, напомню, для Китая так же важен, как и рынок США.

Сейчас есть два варианта развития событий: Трамп попытается ускорить переговоры с Китаем и постарается выйти на какие-то договоренности в кратчайшие сроки (и тогда он действительно может поехать на празднование победы Китая над Японией — как победитель).

Пока этот вариант не выглядит слишком реалистичным, хотя ни Китай, ни США точно не хотят торговых эскалаций, а тем более боевых действий. В этом случае действительно в кратчайшие сроки Китай начнет давить на Россию с целью прекращения боевых действий, а нас США будут вынуждать к жестким компромиссам (каким — можно фантазировать, хотя все опции и так известны).

Второй вариант — в ближайшие пару недель Трамп подпишет некое соглашение между США, Индией и странами Персидского залива по замещению российской нефти и тогда уже приступит к переговорам с Китаем.

Ждать осталось недолго. Но точно никаких пошлин в 100 или 500% никто принимать не будет. Игра будет значительно сложнее. А я могу лишь повторить: нам нужно выравнивать отношения с Китаем как с неизбежным вторым полюсом мира.

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