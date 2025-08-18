Пропозиція Трампа щодо Криму – це не просто "торгівля територіями", а вирок цілому народові

Крим – це не просто півострів, це колиска корінного кримськотатарського народу. Протягом трьох із половиною століть кримські татари мали власну державність, яка відігравала помітну роль у європейській історії (до речі, США цього року виповнюється 249 років). Кримське ханство було активним учасником міжнародної політики, союзником і противником великих держав, формувало баланс сил у Східній Європі та Чорноморському регіоні.

Усі трагедії кримськотатарського народу почалися з моменту загарбання Криму Російською імперією та ліквідації його державності у 1783 році. Відтоді всі російські режими – царський, радянський і нинішній путінський – переслідували одну й ту саму ціль: повне витіснення кримських татар із їхньої батьківської землі.

18 травня 1944 року радянський тоталітарний режим здійснив один із найтяжчих злочинів XX століття: депортацію кримськотатарського народу. Кримських татар насильницькі утримували у місцях вигнання майже півстоліття. Унаслідок цієї політики геноциду кримськотатарський народ і зараз перебуває на межі зникнення.

І тепер, коли Росія знову окупувала Крим у 2014 році, перед кримськими татарами постає та сама екзистенційна загроза. Сотні політв’язнів (більшість із яких – кримські татари), катування, репресії, витіснення з півострова – усе це частина тієї ж імперської стратегії Москви, що впроваджується нею в окупованому Криму.

І в цей момент президент США Дональд Трамп пропонує Україні "поступитися Кримом" Росії. По суті, він вказує Путіну завершити те, що царська імперія, радянський режим і сучасна Росія робили протягом століть, – знищення корінного кримськотатарського народу.

Шкода, що ніхто так і не спромігся пояснити Дональду Трампу: його пропозиція – це не просто політична торгівля територіями. Це вирок цілому народові. Це спроба узаконити геноцид.

І саме тому жодні домовленості, які передбачають здачу Криму Росії, не можуть бути прийнятними – ані для України, ані для кримськотатарського народу, ані для світу, що ще зберігає уявлення про справедливість і людяність.

