Теперь оппозиция будет добиваться обновления правительства и руководства Рады

Зеленский запаздывает на полшага.

Увольнение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы "пленки Миндича". Сейчас увольнение уже ничего не даст, а лишь запустит череду новых событий.

Ермак был ключевой фигурой в архитектуре власти. Его отставка (запоздалая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.

Оппозиция будет раскачивать переформатирование правительства и руководства Рады. И, с большой долей вероятности, это произойдет.

Сейчас от Зеленского США будут требовать лишь одного: согласиться на сделку по территориям. И это единственный вопрос, который будет стоять в повестке дня.

Смена Ермака на Умерова и Сирского особенно ничего не меняет.

