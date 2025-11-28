Увольнение Ермака: почему политический кризис будет только набирать обороты
Зеленский запаздывает на полшага.
Увольнение Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы "пленки Миндича". Сейчас увольнение уже ничего не даст, а лишь запустит череду новых событий.
Ермак был ключевой фигурой в архитектуре власти. Его отставка (запоздалая) делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад.
Оппозиция будет раскачивать переформатирование правительства и руководства Рады. И, с большой долей вероятности, это произойдет.
Сейчас от Зеленского США будут требовать лишь одного: согласиться на сделку по территориям. И это единственный вопрос, который будет стоять в повестке дня.
Смена Ермака на Умерова и Сирского особенно ничего не меняет.
