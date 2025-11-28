Зеленський запізнюється на пів кроку.

Звільнення Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено "плівки Міндіча". Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій.

Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його відставка (запізніла) робить Зеленського ще слабшим, ніж він був тиждень тому.

Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Ради. І, найімовірніше, це станеться.

Зараз від Зеленського США вимагатимуть лише одного: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке стоятиме на порядку денному.

Зміна Єрмака на Умерова та Сирського особливо нічого не змінює.

Оригінал

