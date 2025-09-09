LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чём мнение Павла Климкина:

  • нельзя упрощённо воспринимать результаты саммита ШОС в Китае;
  • для Трампа сегодняшняя ситуация в мире – это о его рейтингах в США, у него ещё есть время до промежуточных выборов;
  • поэтому он давит на Европу с целью повлиять на РФ, в то же время Путин ищет подстраховку в Китае и Индии;
  • какую бы поддержку Путин ни нашёл у своих партнёров, она ему дорого обойдётся.

Смотрите выпуск программы "Климкин объясняет" полностью на нашем YouTube-канале.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
павел климкинотношения США и ЕвропыДумки вголос