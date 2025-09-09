LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чём мнение Павла Климкина:

нельзя упрощённо воспринимать результаты саммита ШОС в Китае;

для Трампа сегодняшняя ситуация в мире – это о его рейтингах в США, у него ещё есть время до промежуточных выборов;

поэтому он давит на Европу с целью повлиять на РФ, в то же время Путин ищет подстраховку в Китае и Индии;

какую бы поддержку Путин ни нашёл у своих партнёров, она ему дорого обойдётся.

