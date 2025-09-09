У чому полягає поточна гра на глобальній шахівниці
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Павла Клімкіна:
- не можна спрощено сприймати результати саміту ШОС у Китаї;
- для Трампа сьогоднішня ситуація у світі – це про його рейтинги у США, у нього ще є час до проміжних виборів;
- тому він тисне на Європу з метою вплинути на РФ, тоді як Путін шукає способу підстрахуватися в Китаї та Індії;
- яку б підтримку Путін не знайшов у своїх партнерів, вона йому дорого коштуватиме.
