LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Клімкіна:

не можна спрощено сприймати результати саміту ШОС у Китаї;

для Трампа сьогоднішня ситуація у світі – це про його рейтинги у США, у нього ще є час до проміжних виборів;

тому він тисне на Європу з метою вплинути на РФ, тоді як Путін шукає способу підстрахуватися в Китаї та Індії;

яку б підтримку Путін не знайшов у своїх партнерів, вона йому дорого коштуватиме.

Дивіться випуск програми "Клімкін пояснює" повністю на нашому Youtube-каналі.