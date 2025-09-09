LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Клімкіна:

  • не можна спрощено сприймати результати саміту ШОС у Китаї;
  • для Трампа сьогоднішня ситуація у світі – це про його рейтинги у США, у нього ще є час до проміжних виборів;
  • тому він тисне на Європу з метою вплинути на РФ, тоді як Путін шукає способу підстрахуватися в Китаї та Індії;
  • яку б підтримку Путін не знайшов у своїх партнерів, вона йому дорого коштуватиме.

Дивіться випуск програми "Клімкін пояснює" повністю на нашому Youtube-каналі.

Павло Клімкінвідносини США і ЄвропиДумки вголос