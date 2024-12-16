Эти деньги уже в руках Запада. Чтобы изменить ход войны, нужна лишь воля

Украина может победить в войне против России. У нее есть все необходимые войска — около 1 миллиона мужчин и женщин с оружием. Ей нужны две вещи: деньги и вооружение.

За 2025 год Россия официально планирует потратить $176 млрд, что составляет 9% ВВП, на цели, связанные с войной и безопасностью. Вероятно, эта сумма несколько больше, например, $190 млрд, или 10% ВВП, но значительная часть этих средств разворовывается и тратится неэффективно.

В 2024 году Украина потратила около $90 млрд на свою армию: $40 млрд из собственного бюджета и $50 млрд за счет западной военной помощи.

Для победы Украине нужно еще $100 млрд финансирования.

Запад заморозил $300 млрд резервов Центрального банка России, которые находятся в западных банках. Две трети этих средств размещены в банке Euroclear в Брюсселе. Нет никаких причин не использовать эти средства и не передать их Украине как российские репарации за войну. $100 млрд в 2025 году будет достаточно, чтобы изменить ход войны.

За дополнительные $100 млрд Украина может приобрести все необходимое оружие для победы. В США достаточно оружия — половина их арсенала простаивает на складах в пустынях Аризоны и Невады. Просто доставьте его!

Американские оружейные производители охотно экспортируют свою продукцию, если Пентагон выдаст соответствующие лицензии, хотя этот процесс слишком медленный и сложный.

В 2024 году Украина производит и продает вооружение, преимущественно дроны, на сумму $10 млрд, но имеет мощности для $20 млрд. В 2025 году эти мощности возрастут до $30 млрд — 4 миллиона дронов разных типов.

Российские средства должны быть конфискованы. Их следует использовать прежде всего для закупки оружия у Украины, а также в Европе и США.

Необходимо обеспечить Украине $200 млрд военных расходов в 2025 году. Тогда ее победа будет гарантирована.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net