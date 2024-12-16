Ці гроші вже у руках Заходу. Щоб змінити перебіг війни, потрібна лише воля

Україна може перемогти у війні проти Росії. Вона має всі необхідні війська — близько 1 мільйона чоловіків та жінок зі зброєю. Їй потрібні дві речі: гроші та озброєння.

За 2025 рік Росія офіційно планує витратити $176 млрд, що становить 9% ВВП, на військові та безпекові потреби. Ймовірно, ця сума трохи більша, наприклад, $190 млрд, або 10% ВВП, але значна частина цих коштів розкрадається та витрачається неефективно.

У 2024 році Україна витратила близько $90 млрд на свою армію: $40 млрд із власного бюджету та $50 млрд завдяки західній військовій допомозі.

Для перемоги Україні потрібно ще $100 млрд фінансування.

Захід заморозив $300 млрд резервів Центрального банку Росії, які зберігаються у західних банках. Дві третини цих коштів розміщені у банку Euroclear у Брюсселі. Немає жодної причини не використати ці кошти та не передати їх Україні як російські репарації за війну. $100 млрд у 2025 році буде достатньо, щоб змінити перебіг війни.

За додаткові $100 млрд Україна може придбати всю необхідну зброю для перемоги. У США є достатньо зброї — половина їхнього арсеналу простоює на складах у пустелях Арізони та Невади. Просто доставте її!

Американські виробники зброї охоче експортують свою продукцію, якщо Пентагон видасть відповідні ліцензії, хоча цей процес надто повільний та складний.

У 2024 році Україна виробляє та продає озброєння, переважно дрони, на суму $10 млрд, але має потужності для $20 млрд. У 2025 році ці потужності зростуть до $30 млрд — 4 мільйони дронів різних типів.

Російські кошти мають бути конфісковані. Їх слід використовувати насамперед для закупівлі зброї в України, а також у Європі та США.

Необхідно забезпечити Україні $200 млрд військових витрат у 2025 році. Тоді її перемога буде гарантована.

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