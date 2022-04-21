В мире началась настоящая революция. Путину и русским ничего не сойдет с рук

Реакция цивилизованных стран на варварское нападение России происходит не благодаря их политикам, а, во многом, вопреки им. Лидерам в развитых странах приходится меняться под давлением общественного мнения и либо мимикрировать поддержку, либо искренне становиться патриотами Украины.

Понятно, что многие, такие как премьер Британии Борис Джонсон и президент США Джо Байден, и так были изначально на стороне добра, но, я думаю, даже они приятно удивлены реакцией своих избирателей.

Это невероятное изменение всего мирового порядка. Президент РФ Владимир Путин, та и многие лидеры демократических стран, живут в политике их юности – 80-х годов XX века. Realpolitik, если надо куда-то напасть и подвинуть чьи-то границы, – ну что поделаешь, надо так надо. И даже избиратели относились к этому с пониманием: пусть там будет маленькая война где-то, главное, что бы не было большой войны, о которой рассказывали родители.

Но они реально не поняли, что мир изменился, и новое поколение считает абсолютно неприемлемым такое поведение стран и их лидеров! Это примерно как внуки могут умиляться и любить бабушку и дедушку, даже подозревая что в молодости дедушка иногда бил бабушку, потому что время было такое.

Но представьте шок современного внука, когда на его глазах дедушка говорит "можем повторить" и прямо за семейным столом ломает бабушке челюсть. Примерно такая сейчас реакция всех избирателей в демократических странах: шок, плавно переходящий в огромные требования реальных изменений.

На самом деле, им события в Косове и в Ираке тоже уже были не совсем приемлемы, но там как бы дедушка родной, и бил чужих, и вроде бы по делу. Но тут какой-то пьяный русский дед, в тельняшке и с татуировкой сталина на груди, прямо на одной из европейских площадей начинает насиловать молодую и красивую Украину.

Избиратели в шоке зовут свою полицию, НАТО, и говорят: "Остановите это!". И в ужасе смотрят, как полицейские стыдливо отводят глаза, и говорят, мол, у этого деда атомная граната, вдруг и в вас кинет, и тем более, наш дед с этим бухал вместе последние годы, и не готов так резко рвать отношения. С ним разбирайтесь.

Избиратели бегут к своему деду, и начинают вопить, что нужно остановить насильника. На что им их родной, ими же избранный дед, начинает рассказывать о том, что тяжело так сразу взять и прекратить бухать вместе, что у того деда отличный самогон и закуска. Да и вообще, я же и вам, внучата, тоже на бензоколонке наливал стакан, разве вы забыли? Пусть лучше эта ваша Украина перестанет сопротивляться, все быстрее закончится. И вообще, чего это она вся такая красивая там ходила, специально провоцировала, пожалуй.

И именно такая изначальная реакция некоторых политиков на Западе и шокировала их избирателей, и приводит к тем глубинным изменениям, которые происходят сейчас. Результаты мы увидим через много лет, но мир изменится навсегда.

Новому поколению абсолютно неприемлемо варварство, которое еще десятилетия назад было в порядке вещей, и именно поэтому они будут требовать от своих политиков и полиции кастрировать того пьяного деда, что бы уже и правда "никогда больше".

Ну или хотя бы навсегда запретить покупать у него самогон и продавать что-либо, что бы тот просто спился где-то под забором и стал уроком остальным.

И это – основной просчет Путина и его шавок, они реально думали, что все сойдет им с рук.

Не сойдет. Украина уже стала переломной точкой в современной истории мира, и мы платим за это безумно дорогую цену – кровь наших героев, и мирных жителей.

Именно поэтому нужно будет сделать, что бы перед тем как сдохнуть как собака, насильник заплатил за свои преступления.

Это должно быть как минимум миллион евро каждой семье которые потеряли кого-то от рук российских убийц. Это должно стать первым пунктом наших требований по компенсации, и я уверен избиратели в развитых странах поддержат использование замороженных активов для этого, что бы следующий, кто "захочет повторить", понимал, что за все прийдется ответить.

Не верю, что россияне при моей жизни пройдут через полное признание своей вины, покаяние и искупление. Они будут жить в аду, и умрут в нем. Но за насилие против Украины мы заставим их заплатить сполна. За каждую каплю крови. За каждую детскую слезинку. Именно это требует сейчас весь цивилизованный мир от своих лидеров.

Жизни убитых русскими варварами людей не вернуть, но я искренне надеюсь, что появление тысяч семей-миллионеров поможет детям и внукам погибших построить ту Украину, которой бы гордились наши герои.

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