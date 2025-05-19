Для сохранения мира Европе необходим сильный альянс НАТО, иначе Россия не оставит на континенте безопасных мест. Об этом сказал президент Эстонии Алар Карис на открытии конференции по безопасности имени Леннарта Мери. Публикуем перевод его выступления из публикации ERR.ee.

"Давайте двигаться вперед вместе" – такова тема нынешней конференции по безопасности имени Леннарта Мери. Это отсылка к речи Уинстона Черчилля, произнесенной в 1942 году, когда Европа столкнулась с жестокой агрессией. Так же, как и сейчас.

Тогда Черчилль четко дал понять: каким бы мрачным или безнадежным ни казалось положение, именно совместное движение вперед вернет солнечный свет, который будет более постоянным, чем все, что когда-либо знало человечество.

Так и произошло. На некоторое время.

Обстановка в сфере безопасности в 2025 году снова бурная и хаотичная, поэтому вполне уместно задать себе вопрос: как мы будем двигаться вперед вместе? Как это сделать?

Прежде всего очевидно, что любое движение вперед требует понимания, какое направление является правильным. Что определяет это направление?

Для эстонца ответ ясен: наши ценности и принципы указывают нам путь.

Такие принципы, как правовое государство, свобода выбирать свою судьбу и союзников, уважение к территориальной целостности и суверенитету, защита прав и достоинства человека.

Эти основы – наш компас. Они указывают верный путь. Они помогают избежать поспешных решений, даже когда штормовые волны грозят захлестнуть нас. Чувство права и справедливости помогает избежать опасных компромиссов, продиктованных страхом.

Если мы хотим двигаться вперед, наш компас должен работать. Мы должны оставаться верными своим принципам. Особенно перед лицом такого противника, как Россия. Угроза со стороны РФ не исчезнет ни от проявлений доброй воли, ни от уступок.

Эстонии трудно доверять России в любых соглашениях, так как она нарушила слишком многие из них – как с нами, так и с нашими союзниками, в том числе "свидетельство о рождении" нашего государства – Тартуский мирный договор 1920 года.





Уступки диктаторам никогда не приносили устойчивого мира. Он наступал тогда, когда мы выходили из зоны комфорта и противостояли тирании.

Эстония твердо поддерживает основанный на правилах мировой порядок, где действует международное право, где агрессия неприемлема как средство и где все военные преступники несут ответственность – независимо от того, сколько у них ядерного оружия.