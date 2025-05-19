Для збереження миру Європі потрібний сильний альянс НАТО, інакше Росія не залишить на континенті безпечних місць. Про це сказав президент Естонії Алар Каріс на відкритті конференції з безпеки імені Леннарта Мері. Публікуємо переклад його виступу з публікації ERR.ee.

"Рухаймося вперед разом" – такою є тема нинішньої конференції з безпеки імені Леннарта Мері. Це посилання на промову Вінстона Черчилля, вимовлену у 1942 році, коли Європа зіткнулася з жорстокою агресією. Так само, як і зараз.

Тоді Черчилль чітко дав зрозуміти: хай би яким похмурим чи безнадійним здавалося становище, саме спільний рух уперед поверне сонячне світло, яке буде постійнішим, ніж усе, що коли-небудь знало людство.

Так і сталося. На якийсь час.

Обставини у сфері безпеки у 2025 році знову бурхливі та хаотичні, тому цілком доречно поставити собі запитання: як ми рухатимемося вперед разом? Як це зробити?

Насамперед очевидно, що будь-який рух уперед вимагає розуміння, який напрямок є правильним. Що визначає цей напрямок?

Для естонця відповідь зрозуміла: наші цінності та принципи вказують нам шлях.

Такі принципи, як правова держава, свобода обирати свою долю та союзників, повагу до територіальної цілісності та суверенітету, захист прав та гідності людини.

Ці основи – наш компас. Вони вказують правильний шлях. Вони допомагають уникнути поспішних рішень, навіть коли штормові хвилі загрожують нас поглинути. Почуття права і справедливості допомагає уникнути небезпечних компромісів, продиктованих страхом.

Якщо ми хочемо рухатися вперед, то наш компас повинен працювати. Ми маємо залишатися вірними своїм принципам. Особливо перед обличчям такого супротивника, як Росія. Загроза з боку РФ не зникне ані від проявів доброї волі, ані від поступок.

Естонії важко довіряти Росії за будь-якими угодами, оскільки вона порушила надто багато з них – як з нами, так і з нашими союзниками, зокрема "свідоцтво про народження" нашої держави – Тартуський мирний договір 1920 року.





Поступки диктаторам ніколи не приносили сталого миру. Він наступав тоді, коли ми виходили із зони комфорту та протистояли тиранії.

Естонія твердо підтримує заснований на правилах світовий лад, де діє міжнародне право, де агресія неприйнятна як засіб і де всі воєнні злочинці несуть відповідальність – незалежно від того, скільки вони мають ядерної зброї.