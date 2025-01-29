После паузы в Вашингтоне, наверное, поймут, что погорячились

Больше всего от остановки финансирования USAID пострадают сами США.

Благодаря грантовой деятельности Вашингтон косвенно получал мощный инструмент внешней политики — составляющую так называемой "мягкой силы", которая значительно облегчала реализацию других интересов страны.

За розданные деньги, которые для США были лишь мелочью, Белый дом рекламировал американские политические ценности и свободы, а также улучшал свой имидж в различных странах мира, даже там, где поддержка американской политики могла быть не на самом высоком уровне.

Потому что тратили их в целом на правильные вещи. В Украине, например, это поддержка школ, госпиталей, проектов экономического развития.

Но теперь нет. Из-за внутренней политической конъюнктуры существование "мягкой силы" поставлено на паузу.

И думаю, что после этой паузы в Вашингтоне поймут, что немного погорячились, и, изменив немного приоритеты, вернутся к проверенной временем грантовой деятельности.

Потому что револьвером и добрым словом можно достичь гораздо большего, чем просто револьвером.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net