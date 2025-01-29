Найбільше втратять від зупинки фінансування USAID самі США.

Завдяки грантовій діяльності Вашингтон опосередковано отримував потужний інструмент зовнішньої політики — складову так званої "м’якої сили", яка значно полегшувала реалізацію інших інтересів країни.

За роздані гроші, які для США складали якийсь дріб’язок, Білий дім рекламував американські політичні цінності та свободи, а також покращував свій імідж у дуже різноманітних країнах світу, навіть там, де підтримка американської політики могла бути не на найвищому рівні.

Бо витрачалися вони, загалом, на правильні речі. В Україні, наприклад, це підтримка шкіл, госпіталів, проєктів економічного розвитку.

Але тепер ні. Через внутрішню політичну кон’юнктуру існування "м’якої сили" поставлене на паузу.

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І думаю, що після цієї паузи у Вашингтоні зрозуміють, що трохи погарячкували і, змінивши трішки пріоритети, повернуться до перевіреної часом грантороздавальної діяльності.

Бо револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером.

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