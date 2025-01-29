Важливість "м’якої сили" – чому США теж втрачають від зупинки фінансування USAID
Найбільше втратять від зупинки фінансування USAID самі США.
Завдяки грантовій діяльності Вашингтон опосередковано отримував потужний інструмент зовнішньої політики — складову так званої "м’якої сили", яка значно полегшувала реалізацію інших інтересів країни.
За роздані гроші, які для США складали якийсь дріб’язок, Білий дім рекламував американські політичні цінності та свободи, а також покращував свій імідж у дуже різноманітних країнах світу, навіть там, де підтримка американської політики могла бути не на найвищому рівні.
Бо витрачалися вони, загалом, на правильні речі. В Україні, наприклад, це підтримка шкіл, госпіталів, проєктів економічного розвитку.
Але тепер ні. Через внутрішню політичну кон’юнктуру існування "м’якої сили" поставлене на паузу.
І думаю, що після цієї паузи у Вашингтоні зрозуміють, що трохи погарячкували і, змінивши трішки пріоритети, повернуться до перевіреної часом грантороздавальної діяльності.
Бо револьвером і добрим словом можна значно більше досягти, ніж просто револьвером.
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