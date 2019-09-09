Вернувшиеся: Станислав Клых

Из всех наших заложников, освобожденных из плена РФ, самой загадочной, безусловно, остается история Станислава Клыха.

Еще несколько лет назад подробно разбирали его биографию. Клых в прошлом был членом различных пророссийских организаций Украины, в гугле и на его странице "Вконтакте" можно найти множество фотографий с разными пророссийскими деятелями, в том числе с Оксаной Шкодой, Владимиром Корниловым и Вадимом Колесниченко. Сам Клых признавался, что был членом и сторонником Партии регионов. Да и в Россию он поехал вполне добровольно, в разгар боевых действий 2014 года, к подруге. Явно будучи уверенным в том, что ему нечего опасаться.

Когда Клыха осудили, у многих сложилось мнение, что происходит спектакль, и россияне таким образом просто создают своему агенту ореол политзаключенного, чтобы затем вернуть его в Украину с красивой легендой и 100% узнаваемостью. Примерно по той же схеме, которую провернули с Надеждой Савченко. Но время шло, а Клыха не освобождали.

А теперь Станислав Клых вернулся в Украину, и мы видим совершенно сломленного человека с искалеченной психикой, потерявшего рассудок в плену. То есть, россияне 5 лет без какой-либо осмысленной причины держали в тюрьме и мучили по факту своего. Причем, из всех украинских политзаключенных, Клыха, которого и политзаключенным назвать сложно, истязали больше всего. Никто другой не вернулся из плена в таком состоянии.

Какая-то невообразимая дичь. Пять лет в России просто ни за что прессовали своего же сторонника, активиста пророссийских движений, которого бросили в тюрьму по надуманным обвинениям, якобы за то, что он воевал в 90-х на стороне чеченцев. При этом Клых многократно бывал в России до 2014 года. На его странице в ВК множество фотографий из Москвы, Сочи, Ростова и т.д., но тогда никто и не думал его задерживать.

И что самое поразительное - за Клыха ни разу не вступился никто из его бывших соратников и знакомых по Партии регионов, типа Лены Бондаренко или Владимира Корнилова. Никто из этих людей за все время не сказал: "Эй, вы че, это вообще наш, я его знаю, чего вы его прессуете?" Так молча и наблюдали, как Россия калечит их единомышленника ни за что ни про что. Мол, раз пытают, значит так надо. Значит, есть за что.

На самом деле это все, что нужно знать, как про саму Россию, так и про гнилую пророссийскую тусовку в Украине, которая чуть менее, чем полностью состоит из подлых трусов и червей.

Помните, даже пророссийская позиция не гарантирует, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки. Еще один хороший урок всем украинцам, которые болеют идеями "русского мира". Завтра на месте Клыха может быть кто угодно. Как видим, своих они пытают даже с удвоенным усердием. Растаптывают до полуживотного состояния. Кто видел, каким Станислав Клых выходил из самолета в Киеве, тому есть над чем задуматься.

(Источник - блог автора)