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08.08.2019, 15:45

Владимир Зеленский и прелюдия к переговорам в Нормандском формате

Владимир Зеленский и прелюдия к переговорам в Нормандском формате
Журналист LIGA.net

Возможно, звонок президента Украины в Кремль следует рассматривать как элемент долгосрочного стратегического замысла перед Нормандским форматом

Телефонный разговор Зеленского с Путиным многими воспринимается как проявление слабости Зеленского, его наивности и отсутствия опыта.

Я думаю, что дело совсем в другом: действия Зеленского продиктованы политической логикой, которую он выстраивает еще с предвыборной кампании.

Зеленский заходит в конфликт с Россией как бы "с чистого листа". У него есть возможность постараться не просто сформировать сильную позицию, а сформировать такую повестку, в которой его позиция будет сильной просто в силу структуры этой повестки. Поэтому Зеленскому важно было дистанцироваться от всего трека предыдущих отношений, от всех дипломатических и военных перипетий прошедших пяти лет. Зеленский шёл на выборы с чётким посланием и внутри, и вне Украины: я не связан с предыдущей политикой, я иду, чтобы установить мир. Не на любых условиях, вот красные линии, - против которых, надо сказать, очень трудно возразить. Но в целом - давайте начнём с нового листа. На мой взгляд, такое позиционирование ему удалось: и внутри страны его избиратели, и вне - ключевые союзники и партнеры Украины, - приняли эту идею. Даже РФ с оговорками готова ее рассматривать, надеясь, конечно, что это позволит навязать Украине российское понимание конфликта.

Уже став президентом, Зеленский начал последовательно реализовывать "мирную" повестку: прекращение огня, возобновление Нормандского формата, постоянная демонстрация готовности к переговорам, выполнение соглашений по Станице Луганской, разминирование и ремонт моста. Ему очень сложно предъявить какие-то претензии из миротворческой позиции: он демонстрирует подкреплённое реальными шагами намерение прекратить военные действия.

И тут боевики убивают четверых морпехов.

Что делает Зеленский? Он последовательно отрабатывает именно ту "мирную" повестку, которую заявлял. Звонит Путину, потому что всем понятно, что если кто и может тут что-то "прекратить", то именно Путин - Украина-то условия перемирия выполняет. Мало того - Зеленский сразу же вносит случившееся в повестку международную. Гибель солдат оказывается не просто одним из событий военной хроники, а трагедией, взламывающей перемирие и требующей немедленной реакции. Оно политически "подсвечено" на международном уровне и никуда уже из повестки не денется. Зеленский использует все опции - разговор с Путиным, разговор с Макроном, визит к Эрдогану, - для того, чтобы форсировать переговоры. Потому что сейчас у него появляется возможность прийти на них в качестве стороны, последовательно выполнявшей договорённости и доказанно приверженной идее установления мира, - и одновременно в центр повестки этих переговоров поставить гибель наших солдат, с которой всё более чем однозначно, и совершенно понятно, кто ответственнен за это преступление.

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Это именно та ситуация, в которой позиция Украины оказывается максимально сильной, насколько это вообще возможно при нынешнем соотношении сил, интересов и позиций. Задача Украины перед встречей Нормандской четверки состоит в том, чтобы сторонами на ней были не Украина и Россия при посредничестве Германии и Франции. На одной стороне должны оказаться стремящиеся к миру Украина, Германия и Франция, а на другой – нарушающая договоренности Россия. И сейчас ни Макрон, ни Меркель никак не смогут обойти вопиющий контраст между последовательной миротворческой позицией Украины и - прямым убийством её солдат.

Зеленский 7 августа сделал то, в чём проявилась его компетенция во время избирательной гонки: навязал оппоненту ситуацию, которая для Зеленского максимально удобна. Причем именно в этой ситуации "для Зеленского" означает и "для Украины". В таком ракурсе нынешний раунд между Зеленским и Путиным однозначно остался за Зеленским, и это победа, которая может иметь долгосрочные последствия.

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Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе
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