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30.01.2019, 11:00

Власти не доверяют, а она ещё и объединяется. Зачем?

Власти не доверяют, а она ещё и объединяется. Зачем?
журналист

Если для кандидата на президентских выборах главное слово – админресурс, то самое важное для него – не допустить раздрая во власти

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Показательная консолидация всех сил власти под выдвижение Петра Порошенко выглядит странно. Казалось бы – зачем собирать всё начальство страны в одном лагере, если большинство избирателей не доверяет как раз этим людям? Может, нужно избавляться от них, а не собирать за своей спиной?

У нас ведь есть красноречивые данные десятков опросов. Можно спорить о целях их заказчиков, о пририсованных рейтингах кандидатов, но одно в них неизменно и абсолютно правдиво: люди не верят власти. Большинство наших граждан считает, что курс государства – неправильный. Чем более высокопоставленный политик, тем выше у него антирейтинг. Верховная Рада, правительство, президент, правоохранительные органы – все в топе по недоверию.

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И вот кого мы увидели на выдвижении Порошенко? Премьер Гройсман, спикер Парубий, генпрокурор Луценко, депутаты из правящей коалиции. Из сотен людей, присутствовавших в зале, реальным доверием избирателей могут похвастаться только представители Церкви и военные. Ну и, отчасти, мэры городов. А все остальные – это минусы в галстуках, один сплошной предвыборный балласт, воплощённый в мандатах и должностях.

Ни у кого из этого легиона непопулярных нет собственного рейтинга на национальном уровне выше 3 или 4 процентов. Разве что такие люди, как, например, мэр Днепра Филатов могут похвастаться некоторой популярностью у себя в городе. Но и она не может автоматически перейти к другому политику, да ещё и в принципиально ином масштабе – из городского контекста в национальный. И точно так же, кстати, Кличко. Позитивные эмоции от чемпионства, которые переросли в его мэрство, не могут просто так отождествиться с другой фигурой. Гройсман? То скромное доверие, которое он заработал, как раз и стало возможным, потому что люди уже разочаровались в Порошенко и стали искать новую фигуру. Луценко? Не смешите.

Впрочем, правда такова лишь в логике честных выборов. Только тогда, когда решающее значение имеет доверие избирателей, – справедливо оценивать предвыборные тусовки вот так. Кто популярен - и поэтому добавляет шансов на победу, а кто непопулярен - и поэтому убавляет... Если же собирают в одном месте всю власть, не задумываясь о популярности, то имеют в виду явно кое-что другое.

Админресурс может работать эффективно только в непротиворечивой системе. Если нужно организовать подкуп в пользу какого-нибудь кандидата, сфальсифицировать результаты голосования или осложнить жизнь конкурентам на выборах, то как раз для этого власть должна быть максимально единой. На общегосударственном уровне либо на уровне региона, города – не важен конкретный масштаб, существенно – что у исполнителей фальсификации не должны возникнуть поводы для колебаний из-за каких-то противоречий внутри самой власти.

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Допустим, готовится подкуп избирателей и вброс голосов в пользу президента, который хочет остаться у власти ещё на один срок. На самом базовом уровне и подкуп и вброс будут обеспечивать обычные люди – члены комиссий, работники местных администраций. Крышевать будут низовые силовики, рядовые судьи. Они все не любят рисковать. Они не должны в решающий момент задуматься: а за кого играет мэр и не проиграю ли я в итоге, если окажется, что мэру всё это не нужно? А с кем прокуратура? А не схватит ли меня полиция? А не окажусь ли я в суде? Получу ли я, в конце концов, обещанную плату за вот такое "содействие" выборам?

Дмитрий Литвин:
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Почему власть проиграет выборы

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И вот большое и пафосное собрание власти как раз и должно передать один простой мессадж для всех от Киева до самых дальних районов страны: мы одна команда. У нас есть ресурс, и столько ресурса, сколько у нас, нет больше ни у кого. Прокуроры? Так вот прокуратура с нами. Призывает не предать. Мэры? Все мэры с нами, кроме некоторых отщепенцев, вы их знаете поимённо. Областные администрации – с нами. Полиция? Договоримся, вот вы же видите, что Народный Фронт заседает в первых рядах.

Уже хватает новостей, что строится система для подкупа на выборах. Уже начались манипуляции с реестром избирателей, да и общее число тех, кто должен голосовать, вызывает вопросы. Уже есть неравный доступ кандидатов к медиа, плюс хватает и чёрного пиара самого низкого пошиба. Уже началась нездоровая конкуренция за то, чтобы впихнуть в комиссии своих людей. Уже центральная власть показала, что прикроет местных начальников даже от самых жестоких нападений на активистов в регионах, если тем захочется побороться за правду.

Итак, админресурс неминуемо распадается, когда у власти нет единства. Кто-то предаст, кто-то струсит, кто-то перебежит к оппоненту, кто-то возьмёт деньги сразу в нескольких местах... Поэтому даже отчаянно непопулярную власть нужно собирать воедино - если рассчитываешь на нечестные выборы.

Пусть избиратели и не доверяют, главное – чтобы фальсификаторы верили.

Специально для LIGA.net

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Теги: выборы президента, кандидаты в президенты, манипуляции, админресурс, предвыборная кампания, административный ресурс
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