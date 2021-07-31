Власти нужна очередная марионетка – карманный глава БЭБ. Я же не прогибаюсь ни под кого

Вчера, 30 июля, экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на своем Дне рождения подрался с внештатным советником председателя Офиса президента Тимофеем Миловановым.

Последний утверждает, что Данилюк ударил его из-за недопуска к конкурсу по отбору на главу Бюро экономической безопасности. "Кандидат говорит, что он реформатор, на комиссию давили, чтобы его устранить. А на самом деле – давит сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник. Так делали в 90-х. Били чиновников, когда они принимали "не те" решения", – так откомментировал ситуацию у себя в Facebook Милованов сегодня утром.

Конфликт между мужчинами начал разгораться после того, как 29 июля, конкурсная комиссия, которую возглавляет Милованов, решила не допускать Данилюка к участию в конкурсе, потому что у него нет экономического или юридического образования.

Данилюк молчал до самого вечера и наконец вот так ответил на ситуацию с конкурсом и инцидент с советником Андрея Ермака.

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Я не вижу смысла обсуждать действия Тимофея Милованова. Этот человек полностью зависим без права на собственное мнение.

В личном разговоре вчера он признал, что выполнил указание Офиса президента – снять меня с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности в любой способ. А потом предложил мне идти в Окружной административный суд Киева под руководством судьи Павла Вовка. Это именно тот зашкварений суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья Вовк, как и Милованов, согласился быть фунтом Офиса президента.

Вся система власти сейчас построена на марионетках.

Марионетки возглавляют конкурсные комиссии, суды, органы государственной власти. Руководство страны гордится этим. И хочет, чтобы директор Бюро экономической безопасности также был карманным. А я не раз доказывал, что не прогинаюся ни под кого.

Сняв меня с конкурса на директора БЭБ под откровенно идиотским предлогом моего американского диплома, Офис президента "дал в штангу". Именно поэтому вчера на праздновании моего Дня рождения появился Милованов. Именно поэтому Офис пытается через медиа представить это все, как мой личный конфликт с Миловановым.

У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня есть конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики.

Я считаю, что сейчас объяснения должен давать президент Владимир Зеленский.

Где его объяснение трэша с забавным похищением судьи Николая Чауса Гуровцами из Молдовы и СБУшниками в Виннице?

Где объяснения Зеленского по провалу международной политики, в частности которая приводит к запуску Северного потока-2?

Где объяснения Зеленского по словам лидера его фракции Давида Арахамия о ядерном шантаже или повороте на Восток?

Где объяснения Зеленского по саботажу конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры?

Где объяснения по вмешательству главы его Офиса Андрея Ермака в конкурс на должность директора БЭБ?

Я и общество требуем объяснений и ответов на эти важные вопросы.

А фунты пусть общаются с фунтами ...

Тимофей Милованов не замедлил с ответом Данилюку, написав, что он лжет. Его реакцию можно прочитать здесь.

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