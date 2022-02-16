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Внутренняя кухня: на основе чего власть США делает выводы о российской угрозе для Украины

Цей матеріал також доступний українською
Внутренняя кухня: на основе чего власть США делает выводы о российской угрозе для Украины

политолог
16.02.2022, 10:21

В рамках текущей военной напряженности, инициированной РФ, особую важность имеет вопрос адекватной оценки природы и глубины российской угрозы

Любые заявления представителей правительства США о том, как могут развиваться события, опираются на оценку, которую дает разведывательное сообщество, военные и дипломаты.

На основе каких факторов и индикаторов разведка, военные и дипломаты США приходят к соответствующим выводам. Не на сколько такие выводы соответствуют реальности, а именно на основе чего соответствующие выводы делаются. Как работает "внутренняя кухня"?

Индикаторы политические

Прогнозы – вещь неточная и как следствие неблагодарная. Попытка понять, как и как будет действовать соответствующий игрок, делается на основе сочетания соответствующих индикаторов.

Поскольку, по определению классика, "война – это продолжение политики другими средствами", когда речь идет о возможном военном обострении, индикаторы делятся на две категории: политические и военные.

Но начинать необходимо именно с политических, задающих соответствующую систему координат, в рамках которой может быть использован военный инструментарий.

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В плоскости политических индикаторов американцы ориентируются на ряд моментов. Прежде всего – это беспрецедентная по агрессивности риторика высшего российского руководства в отношении Украины в течение 2021 года. Фактически соответствующая риторика не была настолько агрессивна даже в процессе активных боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах.

В основе соответствующей риторики идеи о том, что движущаяся на Запад Украина является экзистенциальной угрозой для РФ. При этом российское руководство беспокоит как стратегический курс Украины на НАТО и ЕС, так и текущее практическое сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе с западными странами, способствующее укреплению обороноспособности Украины здесь и сейчас. В таких условиях гипотетическая полномасштабная агрессия могла бы способствовать долгосрочному ослаблению Украины.

По сути, речь могла бы идти о повторении в больших масштабах операции против Сакартвело в августе 2008 года, которая не только ослабила страну, но и способствовала долгосрочному ослаблению позиций прозападных политических сил.

Во вторых, в отличие от первой военной напряженности весной 2021 года, текущая военная напряженность сопровождалась максималистскими требованиями РФ в сфере европейской безопасности. Соответствующие максималистские требования поставили руководство РФ в неловкую ситуацию после того, как в январе 2022 года эти требования были по сути вежливо отвергнуты Западом.

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В текущих условиях руководство РФ стоит перед альтернативами, несущими свои риски.

Новое повышение ставок будет означать расширение масштабов агрессии против Украины со всеми негативными последствиями в форме западных ограничений и потерь, которые понесут российские силы. Деэскалация без соответствующих уступок для сохранения лица будет означать имиджевые потери – оккупант Кремля в таком случае не геополитический мачо, который получает все, что пожелает, а РФ – не столь влиятельная страна, если угрозой величайшей войны в Европе с 1945 года не смогла получить соответствующих уступок.

Имидж, к слову, – важная валюта на международной арене. Так или иначе, максималистские требования РФ в сфере европейской безопасности еще больше усложнили и без того непростую ситуацию.

Индикаторы военные

С другой стороны, политические моменты дополняют чисто военные индикаторы.

Еще в конце 2021 года стало известно, что согласно американским расчетам РФ должна сконцентрировать около Украины до 100 батальонных тактических групп (БТГр) вместе с морским и воздушным компонентом (в общей сложности до 175 000 человек), прежде чем попытаться расширить масштабы агрессии. Были четко определены маркеры, которые позволяют правительству США оценивать ситуацию чисто в военной плоскости.

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Параллельно, конечно же, США активно отслеживают все передвижения ВС РФ у границ Украины. Речь идет как о спутниках разных типов, так и о разведывательной авиации разных типов, что в совокупности позволяет не только видеть передвижение техники, но и мониторить переговоры, осуществляемые по незасекреченным системам связи.

Около полутора недель назад американцы оперировали цифрой в 83 БТГр на границах Украины и еще 14 БТГр на подходе, а также оценивали готовность российских сил к ответным действиям на уровне 70%.

Соответствующие расчеты совпадают с оценками контор, занимающихся так называемой разведкой из открытых источников (OSINT), речь идет о Rochan Consulting, Conflict Intelligence Team или Jane's. Да и даже по публичной информации можно видеть наращивание присутствия РФ у границ Украины – в рамках российско-беларуских учений "Союзная решимость-2022", которые по масштабам больше беларуской части учений "Запад-21", или путем переброски дополнительных шести крупных десантных кораблей ВМФ РФ к Черному морю.

На это все американцы накладывают прогресс, осуществленный ВС РФ за последние 12 лет в рамках программы модернизации и перевооружения. Ведь, несмотря на все недостатки, ВС РФ действительно нарастили потенциал по дальнему огневому поражению и бесконтактным боевым действиям, улучшили управляемость собственных войск, нарастили потенциал систем разведки и наблюдения, а также улучшили общую мобильность сил.

При этом эффективность других инструментов влияния РФ на Украину оказалась далекой от желаемой – несмотря на комплексную стратегию ослабления Украины, которую все эти годы реализовала РФ, наша страна все равно двигается на Запад, что и вызывает столь острую аллергическую реакцию оккупанта Кремля.

Оценки

Таким образом, объединяя соответствующие политические и военные индикаторы, американские разведки, военные и дипломаты приходят к тем выводам, которые они активно озвучивают, а именно, что имеем кризисную ситуацию, которой совсем не стоит пренебрегать.

Речь идет не об оценке соответствующих американских выводов, а именно о попытке объяснить алгоритм, по которому правительство США приходит к соответствующим выводам.

В этом контексте особенно важно понимать, что речь никогда не идет об оценке только военной составляющей, а именно о комплексном сочетании политических и военных индикаторов.

Так же определенной убедительности США добавляет не только тот факт, что американцы опираются на наиболее мощную систему объективного контроля ситуации, но и на имеющиеся соответствующие расчеты относительно потенциала группировки ВС РФ, которая необходима для ответных действий, что, в свою очередь, постоянно сравнивается с имеющимися на границах с Украиной силами.

В таких условиях украинская сторона могла бы тоже не ограничиваться только подсчетом сил и средств РФ у наших границ в абсолютных показателях, но и лучше объяснить населению приближение к какому показателю сил и средств будет считаться угрозой, требующей наших контрмер.

В противном случае информационный вакуум будет заполняться игроками, которые публично лучше оперируют цифрами.

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