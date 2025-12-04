Ну, что ж: ситуация в Чёрном море становится всё более острой, интересной и непредсказуемой.

А казалось, всё уже "устаканилось":

РФ традиционно и систематически пытается уничтожить с воздуха не только города, порты и инфраструктуру Большой Одессы, но и Одесской области – на Дунае. И в целом безуспешно – по тому критерию, что количество торговых судов, что заходят / выходят в среднем за месяц, несмотря на обстрелы, повреждение портов и судов, потери людей – как докеров, так и моряков – уже долгое время остаётся более 200;

параллельно, но не так явно, РФ ведёт некие действия уровня диверсионных групп на днепровских островах, а также – и очень явно – занимается постепенным уничтожением Херсона, посёлков правого берега и частично Николаева;

Украина – ещё не так традиционно, а с элементами новизны, но тоже систематически, пытается наносить ущерб портам и НПЗ в приморских регионах врага. Параллельно очень последовательно уничтожает системы ПВО, аэродромы, радиостанции и прочее в оккупированном Крыму;

в Чёрном море (за исключением украинского северо-западного сектора, где никто, кроме военных, ничего не представляет, кроме сообщений об очередных группах "шахедов"), существовала вполне мирная морская жизнь.

И после последних событий, всколыхнувших без преувеличения весь мир – и не только морской, но и тот, что привык получать по морю из черноморских портов импортное зерно, нефть и удобрения, – главная реакция наших черноморских соседей такова:

"Ой! Какой ужас! Так же нельзя! Так не надо! Это же недалеко от наших берегов! Нам хочется вернуть всё, как было… Чтобы в море было международное морское право…".

Поскольку наш экспертный жанр – не политология, не политическая психология, а морская безопасность, я с удовольствием воздержусь от гадания на картах и тасования гипотетических вариантов о каких-то сигналах кому-то.

Мы пока НЕ знаем и даже не очень догадываемся, что означают последние резонансные события в Чёрном море – атаки на пустые танкеры без флагов и регистраций, повреждение выносного причального устройства КТК и так далее. Это стратегия? Это тактика? Это… Это…

Но мы с коллегами точно знаем – если через 5–6 дней после событий всё ещё нет лёгких и быстрых утечек информации, значит дела интересные. И будет продолжение.

Мы можем сказать точно лишь одно: война на Чёрном море вышла за пределы морских границ Украины и её врага. Нечто схожее недавно произошло и происходит с БпЛА в Польше и странах Балтийского моря.

Да, наши мирные соседи по Чёрному морю сейчас мечтают и ещё какое-то время будут мечтать о том, чтобы впихнуть войну назад – к украинскому морскому и речному побережью. И к российскому – в Новороссийск и Туапсе. Но. Уже не выйдет. Это же вода, а не земля.

А о морском праве мирного времени всё было сказано, когда РФ демонстративно вышла 17 июля 2023 года из того уже забытого "зернового коридора ООН". Пытаясь экономически задушить нас. Сказано исчерпывающе и РФ, и Украиной в ответ на следующий день (это, а не международное морское право мирного времени, является теперь правовой основой судоходства):

19.07.2023. Минобороны РФ – "В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и свёртыванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Кроме того, ряд морских районов в международных водах Чёрного моря было объявлено временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности морякам выданы МО РФ в установленном порядке.

20.07.2023. "Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года"…

"…Открыто угрожая гражданским судам, перевозящим продукты питания из украинских портов, нанося ракетные удары и атаки дронами по гражданской инфраструктуре в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Чёрное море в зону опасности, в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акватории Чёрного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство".

Таким образом, война на Чёрном море снова становится активным фактором мировой политики.

Продолжение точно следует...

Оригинал

