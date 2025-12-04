Ну, що ж: ситуація в Чорному морі стає все гострішою, цікавішою й непередбачуванішою.

А здавалося все "устаканилося":

РФ традиційно і систематично намагається знищити з повітря не тільки міста, порти й інфраструктуру Великої Одеси, а й Одеської області – на Дунаї. І загалом марно – за тим критерієм, що кількість торговельних суден, які приходять / виходять в середньому за місяць, попри обстріли, пошкодження портів і суден, втрати людей – як докерів, так і моряків – уже довгий час залишається понад 200;

паралельно, але не так явно, РФ проводить якісь дії рівня диверсійних груп на дніпровських островах, а також – і дуже явно – займається поступовим знищенням Херсону, селищ правого берега і частково Миколаєва;

Україна – ще не так традиційно, а з елементами новизни, але теж систематично, намагається завдати шкоди портам і НПЗ у приморських регіонах ворога. Паралельно дуже систематично знищує системи ППО, аеродроми, радіостанції тощо в окупованому Криму;

у Чорному морі (за винятком українського північно-західного сектору моря, де ніхто, крім військових, нічого не подає, окрім повідомлень про чергові групи "шахедів"), існувало цілком мирне морське життя.

І після останніх подій, що сколихнули без перебільшення весь світ, і не тільки морський, а й той, що звик отримувати морем з чорноморських портів імпортне зерно, нафту й добрива, головна реакція наших чорноморських сусідів така:

"Ой! Який жах! Так же ж не можна! Так не треба! Це ж неподалік від наших берегів! Нам хочеться повернути все, як було... Щоб у морі було міжнародне морське право...".

Оскільки наш експертний жанр – не політологія, не політична психологія, а морська безпека, я із задоволенням утримаюсь від гадання на картах і тасування гіпотетичних варіантів про якісь сигнали комусь.

Ми поки НЕ знаємо і навіть не дуже здогадуємося, що означають останні резонансні події в Чорному морі – атаки на порожні танкери без прапорів і реєстрацій, пошкодження виносного причального пристрою КТК тощо. Чи це стратегія? Чи це тактика? Чи це ... Чи це…

Але ми з колегами точно знаємо – якщо за 5-6 днів після подій усе ще немає легких і швидких витоків інформації, значить справи цікаві. І буде продовження.

Ми можемо точно сказати лише одне: війна на Чорному морі вийшла за межі морських кордонів України та її ворога. Дещо схоже з тим нещодавно сталося і відбувається з БпЛА в Польщі й країнах Балтійського моря.

Так, наші мирні сусіди по Чорному морю зараз мріють і ще якийсь час мірятимуть про те, щоб увіпхнути війну назад – до українського морського й річкового узбережжя. І до російського – в Новоросійську й Туапсе. Але. Вже не вийде. Це ж вода, а не земля.

А про морське право мирного часу все було сказано, коли РФ демонстративно вийшла 17 липня 2023 з того вже забутого "зернового коридору ООН". Намагаючись економічно задушити нас. Сказано вичерпно і РФ, і Україною у відповідь наступного дня (це, а не міжнародне морське право мирного часу, є тепер правовою основою судноплавства):

19.07.2023. Міноборони РФ – "У зв'язку з припиненням функціонування "чорноморської ініціативи" та згортанням морського гуманітарного коридору, з 00.00 московського часу 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Окрім того, низку морських районів у міжнародних водах Чорного моря було оголошено тимчасово небезпечними для судноплавства. Відповідні інформаційні попередження про відкликання гарантій безпеки мореплавцям видано МО РФ в установленому порядку.

20.07.2023. "Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Окрім того, судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року"...

"....Відкрито погрожуючи цивільним суднам, що перевозять харчові продукти з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли й атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден і суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво".

Так, війна на Чорному морі знову стає активним фактором світової політики.

Далі точно буде...

