Россия уже показала, что не откажется от Украины ради Америки. Теперь вопрос стоит так – откажется ли Китай от России ради Америки?

В предыдущем тексте я объяснял логику действий Трампа, подарившего Путину ещё 50 дней для завершения войны. Если коротко, она выглядит так – на рубеже лета и осени состоятся два очень важных события для России и Китая: саммит ШОС и празднование 80-летия окончания Второй мировой, и до этого Путин не будет делать резких движений. Только на встрече с Си кремлёвский карлик может получить одобрение на стратегические действия.

По большому счёту у Москвы таких действий всего два:

Объявление, что "основные цели СВО" достигнуты, и начало реальных переговоров о перемирии. Объявление очередной "частичной мобилизации", после чего дополнительно призовут 300 тысяч живых трупов: а) они замостят путь к Покровску и Краматорску, или б) ударят по Эстонии и/или Латвии. Второй вариант кажется полным безумием, но после 24.02.2022 ничего нельзя исключать как нереальное. По крайней мере такая атака, по мнению Путина, позволит расколоть НАТО и обменять деэскалацию на Балтике на прекращение помощи Украине.

Каждое действие имеет свои очевидные плюсы и неочевидные минусы, поэтому, как только что было сказано, выбор между ними не возможен без согласования с Пекином. Поэтому Трамп и дал Путину 50 дней, ведь до этого никаких изменений ждать не стоит.

Что же произошло, что американский президент сократил срок ультиматума до "10-12 дней" (а потом до 10 дней), которые истекают 8 августа? И почему война всё равно не закончится в этот день?

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