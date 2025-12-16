Война: ответы на вопросы и вопросы без ответов
Книга двух известных международных экспертов Дэвида Килкаллена и Грега Милза "Искусство войны и мира: о нашем выборе, когда в мире война" (Киев, Дух и Литера, 2025) посвящена далеко не только Украине. Основная ее задача – описать, как изменился характер войн в ХХІ веке, и определить первоочередные шаги, необходимые для завершения этих войн и установления устойчивого мира.
Именно в "панорамности" взгляда и заключается основное преимущество этого произведения. Трудно вспомнить "горячую точку" на карте мира за последние двадцать лет – в Азии, Африке, обеих Америках и Европе – которой бы авторы не коснулись в своем анализе.
