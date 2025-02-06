По мере роста спекуляций о возможных переговорах о завершении российского вторжения в Украину важно понять природу этой войны, развязанной Владимиром Путиным почти три года назад.

Прежде всего это не обычная война за территории, которую можно решить путем ограниченных территориальных уступок. Цель Путина гораздо амбициознее. Он ведет эту войну, чтобы подорвать существующую систему международной безопасности и заменить ее новым мировым порядком, где несколько крупных держав смогут доминировать над своими соседями.

С момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Путин неоднократно очерчивал свое видение "многополярного мирового порядка", который должен пересмотреть итоги холодной войны и разделить мир на сферы влияния.

Ставя под сомнение неприкосновенность границ путем агрессии против Украины, он стремится разрушить один из ключевых столпов современной глобальной безопасности и сделать применение военной силы в международных отношениях привычным явлением. Если эти усилия будут восприняты как успешные, это создаст катастрофический прецедент, который вдохновит авторитарные режимы по всему миру.

Стремление Путина к новому мировому порядку проявляется в его настаивании на двусторонних переговорах с США о будущем Украины и Европы без участия самих украинцев и европейцев. Он хочет продемонстрировать, что суверенитет можно обсуждать, и навязать идею, что одни нации "равнее" других. Последствия такого подхода могут быть катастрофическими как для Украины, так и для Европы в целом.