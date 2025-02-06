У міру зростання спекуляцій щодо можливих переговорів про завершення російського вторгнення в Україну важливо зрозуміти природу цієї війни, розв’язаної Володимиром Путіним майже три роки тому.

Насамперед це не звичайна війна за території, яку можна вирішити шляхом обмежених територіальних поступок. Мета Путіна значно амбітніша. Він веде цю війну, щоб підірвати чинну систему міжнародної безпеки та замінити її новим світовим порядком, де кілька великих держав зможуть домінувати над своїми сусідами.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Путін неодноразово окреслював своє бачення "багатополярного світового порядку", який має перегорнути підсумки холодної війни та поділити світ на сфери впливу.

Піддаючи сумніву непорушність кордонів через агресію проти України, він прагне зруйнувати один із ключових стовпів сучасної глобальної безпеки та зробити застосування військової сили в міжнародних відносинах звичним явищем. Якщо ці зусилля будуть сприйняті як успішні, це створить катастрофічний прецедент, що надихне авторитарні режими в усьому світі.

Прагнення Путіна до нового світового порядку проявляється в його наполяганні на двосторонніх переговорах зі США щодо майбутнього України та Європи без участі самих українців і європейців. Він хоче продемонструвати, що суверенітет можна обговорювати, і нав’язати ідею, що одні нації "рівніші" за інші. Наслідки такого підходу можуть бути катастрофічними як для України, так і для Європи загалом.