Образ победы Украины – это еще и представление о том, каким способом война будет закончена

Этот текст является переводом с английского выступления автора на киевском международном форуме Ялтинской экономической стратегии (YES-2025). Перевод отредактирован с задачей максимально сохранить авторскую интонацию и полностью передать смысл, который автор вкладывал в текст выступления.

Я возьму тему в субъективном ключе, так как то, какой будет украинская победа, в значительной степени зависит от того, как видят мир украинцы, а не мы. Это важно помнить, поскольку так же, как и сама война, победа в войне или положение после войны в значительной степени будет зависеть от действий украинцев и нашей помощи – и настолько, насколько удастся создать ситуацию, в которой украинцы смогут считать эту ситуацию своей победой.

Второй основной момент заключается в том, что образ победы – это не только, и, возможно, даже не главным образом, представление о конкретном способе, которым война будет закончена.

