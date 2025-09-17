Війна України – це війна за її право створювати своє майбутнє
Цей текст є перекладом з англійської виступу автора на київському міжнародному форумі Ялтинської економічної стратегії (YES-2025). Переклад відредаговано із завданням максимально зберегти авторську інтонацію і повністю передати сенс, який автор вкладав у текст виступу.
Я візьму тему в суб'єктивному ключі, бо те, якою буде українська перемога, значною мірою залежить від того, як бачать світ українці, а не ми. Це важливо пам'ятати, оскільки так само, як і сама війна, перемога у війні чи становище після війни значною мірою залежатиме від дій українців і нашої допомоги – і настільки, наскільки вдасться створити ситуацію, в якій українці зможуть вважати цю ситуацію своєю перемогою.
Другий основний момент полягає в тому, що образ перемоги – це не тільки, і, можливо, навіть не головним чином, уявлення про конкретний спосіб, у який війна буде закінчена.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)