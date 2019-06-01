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01.06.2019, 14:40

Войны Зеленского. О Донбассе, Путине и коррупции

Войны Зеленского. О Донбассе, Путине и коррупции
Журналист

Владимир Зеленский обречен все время задавать себе вопрос, на который нет ответа: как прекратить войну, когда противник не собирается ее прекращать?

"У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны", – сказал новый президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским сенатором Робертом Портманом. Таким образом, глава украинского государства обозначил два своих приоритета, две войны, которые нельзя ни выиграть, ни завершить.

Накануне своего избрания президентом Украины Зеленский сказал о конфликте в Донбассе слова, которые стали политическим афоризмом, мемом его предвыборной кампании: "Нужно просто перестать стрелять". Правда, будущий президент не пояснил, что он будет предпринимать, если стрелять продолжит противная сторона и если Кремль не будет стремиться к переговорам с ним и поискам хотя бы какого-то взаимопонимания.

Тогда, в запале предвыборной борьбы, Зеленский хотел создать у своего избирателя впечатление, что прекращение войны зависит именно от украинской стороны, и стоит сменить президента, как все вопросы решаться сами собой. Но теперь сам Зеленский – украинская сторона и уже вскоре именно ему украинские граждане будут адресовать вопрос о том, почему война не заканчивается. При этом уверенность в том, что окончание конфликта в Донбассе зависит именно от Киева, а не от Москвы, – мнение не только Зеленского. Нет, так считают сотни тысяч, даже миллионы людей, прежде всего жители восточных и южных регионов страны, которые голосовали за Зеленского во многом благодаря этой своей уверенности.

Верить в то, что ты можешь легко договориться с Путиным, гораздо проще, когда ты сталевар из Мариуполя, ресторатор из Одессы или шоумен из Киева. Когда ты президент Украины, то сталкиваешься уже не с собственными иллюзиями, а с настоящим противником – опытным и жестким, искушенным и в войнах, и в переговорах, терпеливым и убежденным, что он переживет тебя, как пережил троих твоих предшественников. У него впереди вечность, у тебя – досрочные парламентские выборы. И ему не нужно с тобой договариваться. Ему нужно, чтобы ты просто сделал то, что тебе скажут. А ты не можешь, даже если бы и хотел, потому что в тот же день перед твоей администрацией соберется возмущенная толпа и начнется новый Майдан. А третья война, война с собственным народом, явно не входит в твои планы. Поэтому ты обречен все время своего президентства задавать себе вопрос, на который нет ответа: как прекратить войну, когда противник не собирается ее прекращать?

И тогда, конечно, ты сосредотачиваешься на другой войне, которую, на первый взгляд, выиграть намного проще, – на борьбе с коррупцией. Но и тут тебя подстерегают одна ловушка за другой. Оказывается, ты не можешь повлиять на кадровый состав руководства новых антикоррупционных ведомств – их руководителей можно назначить, но практически нельзя уволить. Даже генерального прокурора, давнего политического соратника твоего оппонента на выборах президента, ты можешь уволить только в случае, если он сам захочет уйти – ну или после парламентских выборов, если у тебя наберется достаточное количество голосов депутатов для инициирования его отставки. Для борьбы с коррупцией нужны честные суды, но еще до твоего избрания президентом (когда стало ясно, что твой конкурент проигрывает) суды перестали стесняться и вновь начали превращаться в орудие кланового беспредела. Ничего нового в этом нет, премьер-министр Армении Никола Пашинян даже пытался блокировать здания судов после того, как уверовал в ангажированность их решений. Но у тебя другая проблема: эти суды могут так хотеть угодить тебе, что будут принимать неправедные решения в угоду политической целесообразности или в угоду интересам олигархов, которых судьи будут считать твоими "кукловодами", вне зависимости от их реального влияния на твои решения. Потому что у олигархов всегда будет возможность доказать судьям, что так оно и есть. А будет ли у тебя возможность их остановить? В результате блокировать суды станешь не ты, а твои оппоненты. И ты опять окажешься на пороге третьей войны, той самой войны с собственным народом, которую ты не намерен начинать.

Так как же завершить одну войну, выиграть вторую и не начать третью? Ответ на этот вопрос прост: нужно просто осознать правду и сказать её самому себе. Что война продолжается не потому, что её не смогли завершить в Киеве, а потому, что ее не хотят завершать в Москве. И придется бороться за выживание страны, хочется тебе этого или нет. Что с коррупцией можно сдюжить, только если избавиться от влияния украинских олигархов на политику и экономику страны, только если очистить суды от влияния кланов. Что необходимо избавиться от многих из тех, с кем ты провел большую часть жизни. Избавиться потому, что с этими людьми ты научился зарабатывать, смешить и играть в кино. А теперь придется воевать в реальной жизни. Кровь, смерть, слезы, любовь и ненависть – всё будет по-настоящему, и переписать даже самую страшную и самую неудачную сцену уже не получится.

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Колонка опубликована на сайте Радио Свобода
Перепечатывается с ведома и разрешения автора и редакции РС

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Теги: судебная реформа, аннексия Крыма, Владимир Зеленский, борьба с коррупцией в Украине, война в донбассе
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