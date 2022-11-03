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Возможна ли демократическая Россия

Цей матеріал також доступний українською
Возможна ли демократическая Россия

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
03.11.2022, 18:01

Скоро на территории Российской Федерации будут появляться новые независимые государства. Есть ли у них демократическое будущее

Я являюсь сторонником идеи path dependence, тропозависимости (повторение истории предыдущих паттернов. – Ред.). У России никогда не было демократии, почему вдруг она должна появиться?

Кроме того, для демократии нужны демократы. Снова их не завезли.

Тропозависимость не означает обреченность: если есть воля и сильная общественная коалиция, все можно изменить.

Но ведь стоит посмотреть и с других точек зрения. Поэтому я читаю по этому поводу разные материалы. И наталкиваюсь постоянно на мысль, что Россия "too big to be democratic" – слишком большая для демократии.

Все крупные демократические страны, по сути, представляют собой добровольное объединение достаточно успешных государств или сообществ (даже если они молоды, ведь и молодые могут быть успешными), часто с собственными зрелыми институтами и традициями самоуправления.

США образовались из 13-ти штатов. Индия имеет тысячелетние традиции местного самоуправления, причем в одном случае слово, которое это обозначает, вошло в название штата (Тамил Наду), подробнее об этом – у Френсиса Фукуямы и Дарона Аджемоглу.

Иными словами, свободные малые государства могут создавать федерации или конфедерации, а крупные несвободные государства (империи) распадаются.

Довольно скоро по историческим меркам в нынешней России начнут появляться новые независимые государства.

Не все они будут демократическими, потому что нет ни традиции, ни человеческого капитала. Но у части из них будет очень большое желание войти в свободный мир.

Важнее другое: никто из них не будет большим настолько, чтобы угрожать Украине, Европе и миру.

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Валерий Пекар демократия демократия в России республики рф
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