Вероятно, речь идёт о том, чтобы добавить ещё две области к переговорам, на сколько километров не удалось бы продвинуться

К ситуации на границе Сумской и Харьковской областей нужно относиться максимально серьёзно.

Понятно, что накопленных РФ сил недостаточно для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это, в том числе, в переговорном процессе.

Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели.

Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров они зайдут — это просто добавит им в повестку ещё две области.

Учитывая ситуацию, нужно срочно готовить логистику, перекрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, которые учитывают современную войну с дронами.

А не сидеть и ждать, пока они дойдут до какого-то города.

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