Ймовірно йдеться про те, щоб додати ще дві області до переговорів, на скільки б кілометрів не вдалося просунутись

До ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитися максимально серйозно.

Зрозуміло, що накопичених РФ сил не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти вглиб території й використовувати це, зокрема в переговорному процесі.

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Будуть розповідати, що могли б і всю область забрати, просто не захотіли.

Критичної кількості сил і засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів зайдуть – це просто вже їм додасть у порядок денний ще дві області.

Враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, що враховують сучасну війну з дронами.

А не сидіти й чекати, поки вже вони дійдуть до якогось міста.

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