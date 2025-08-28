Враг думает, что обстрелами "кошмарит" украинцев, но лишь укрепляет единство
Ночные обстрелы городов приводят к смертям и разрушениям. Их следствием становятся массовые нервные срывы и падение производительности труда на следующий день.
В то же время они не дают нам забыть, что война повсюду. Что она не "где-то там", на фронте, подальше от нас. Что враг не отступится.
Парадоксально, но именно эти обстрелы не позволяют украинскому обществу расколоться на "тех, кто там", их родственников и друзей, и "тех, кто здесь", вдали от войны, в якобы мирных тыловых городах.
Так бывает всегда. Массовые бомбардировки Британии немцами лишь укрепили единство британского общества – так же, как массовые бомбардировки Германии британцами и американцами.
Но кремлевские историки успели выучить только раздел учебника о печенегах.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)