Обстрелы не дают украинскому обществу расколоться на "тех, кто там", и "тех, кто здесь", подальше от войны

Ночные обстрелы городов приводят к смертям и разрушениям. Их следствием становятся массовые нервные срывы и падение производительности труда на следующий день.

В то же время они не дают нам забыть, что война повсюду. Что она не "где-то там", на фронте, подальше от нас. Что враг не отступится.

Парадоксально, но именно эти обстрелы не позволяют украинскому обществу расколоться на "тех, кто там", их родственников и друзей, и "тех, кто здесь", вдали от войны, в якобы мирных тыловых городах.

Так бывает всегда. Массовые бомбардировки Британии немцами лишь укрепили единство британского общества – так же, как массовые бомбардировки Германии британцами и американцами.

Но кремлевские историки успели выучить только раздел учебника о печенегах.

