Время больших перемен. Ничего не бойтесь. Верьте в себя. Никто и никогда нас не побеждал

Почему американские медиа так громко заговорили об Украине? Почему администрация Джо Байдена так громко заговорила об Украине?

Еще несколько месяцев назад нас хлопали по плечу, обещая решительно озаботиться. А сейчас одна за другой страны Запада дают нам летальное оружие, а России готовят "катастрофу".

Огромная волна солидарности Запада с Украиной несется планетой. Но где она взялась? Откуда она? Многие в Киеве не понимают. Кажется даже президент. Но эта волна объединяет весь Западный мир.

Каждая столица Запада предстала перед выбором. И сделала его, или делает в эти минуты, заряжая обойму Запада. Все ищут способ поддержать Украину и помочь защититься от России. Защитить своих от чужих. Своих от чужих.

Вдруг расколотый западный мир, где долгие годы заправлял баллом летаргический сон, объединился вокруг Украины. Одна страна за другой.

Мы ведь всегда знали, что мы сами. А теперь мы знаем, что нас много. Наших друзей и союзников много. Очень. Наша огромная семья на Западе пришла в себя. Впервые за многие годы.

Откуда эта волна? Давайте честно. Некоторые в Вашингтоне прибавили ей немного силы, понимая, к чему все идет. Потому что уроки усвоены.

Но родилась эта волна в Киеве. В 2014 году, когда мы с вами прокричали на весь мир, что больше не вернемся назад. Что мы защищаем будущее свободного мира?

С тех пор как волна поднялась высоко, она много раз обогнула Землю. И продолжает огибать и теперь, не слабеет, усиливается.

Мы говорили, что Украина – это Европа. А теперь Запад всеми средствами говорит: никогда, никогда, никогда и никто не отдаст Украину.

Поэтому я не знаю, собирается ли Россия пошевелить хоть пальцем в нашу сторону. Но знаете, что я думаю? Я очень, очень, очень надеюсь, что собирается. Потому что последний акт состоится или сейчас, или впоследствии – но избежать его мы не сможем.

Украина должна вырваться из крепких российских объятий и вернуться домой. В большую семью равных среди равных, где бывают ссоры, где не все так хорошо, но это наш настоящий дом.

Но теперь никто не скажет нам, как в 90-е: "украинская нация, зачем вам независимость? Вы ведь СССР". Теперь весь мир говорит: мы с вами, мы союзники, мы ваши друзья.

Обойдется последний акт без крови, или чуть врагами землю припорошить придется – дверь домой открыта так широко, как никогда. И мы ей воспользуемся. А через 10-20 лет мы будем вспоминать эти дни, как сейчас вспоминаем и празднуем День независимости – время больших перемен.

Ничего не бойтесь. Верьте в себя. Никто и никогда нас не побеждал.

"Правительства и граждане всех стран должны беспокоиться о том, что происходит в Украине. Это не отдаленный региональный спор или еще один пример российского издевательства. На кону принципы, которые сделали мир безопаснее и стабильнее на десятилетия", — госсекретарь США Энтони Блинкен, 20 января 2022-го.

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