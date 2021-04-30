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Встреча Зеленского и Путина в Крыму. Главная мечта Кремля

Встреча Зеленского и Путина в Крыму. Главная мечта Кремля

журналист
30.04.2021, 15:31

Крым, конечно же – самое лучшее место для украинской капитуляции. С точки зрения Кремля, разумеется

Когда российские журналисты обратились к депутатам Госдумы с просьбой прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о поручении, которое он дал главе своего офиса Андрею Ермаку готовить встречу с Владимиром Путиным, одна из опрошенных – депутат Светлана Журова – сказала, что лучшим местом для президентской встречи мог бы стать Крым. Мол, именно с Крыма началось ухудшение российско-украинских отношений, пусть с Крыма начнется и улучшение.

Это пожелание, пожалуй, как нельзя лучше демонстрирует, что на самом деле в Москве думают о целях своего диалога с Киевом. С украинским президентом стоит встречаться вовсе не для того, чтобы найти взаимопонимание, а, видимо, чтобы заставить Украину признать правомочность и легитимность нынешней политики России по отношению к Украине.

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И Крым, конечно же – самое лучшее место для украинской капитуляции. С точки зрения Кремля, разумеется. Ведь если международное сообщество отказывается признать российские претензии на Крым и продолжает считать аннексированный Россией полуостров неотъемлемой частью Украины, то, видимо, нужно сделать так, чтобы сама Украина отказалась от Крыма. Лучше всего – в Крыму.

С точки зрения Кремля, лучше всего, чтобы президент Украины начал свой визит в Россию с Крыма – это даже приятнее и полезнее, чем коленопреклонение в Москве. А там уже дальше можно будет решать все остальные вопросы двусторонних отношений. Даже вопрос Донбасса. Потому что в случае признания российского права на Крым, думаю, вся Украина будет как оккупированный Донбасс – уже не столько государством, сколько территорий, которую будут курировать российские спецслужбы.

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И это, уверен, совершенно логичная цель современной России. Уже приходилось объяснять, что в Москве видят решение проблем Крыма и Донбасса вовсе не в договоренностях с Украиной, а в дальнейшей дестабилизации Украины, в подрыве ее государственности, в попытках заставить Киев признать правомочность оккупации Крыма и автономию оккупированного Донбасса.

И это почти по-сталински, только куда шире. Уже нет "нет человека – нет проблем", а "нет государства – нет проблем". Вот если не будет Украины, то и проблем у России, видимо, будет гораздо меньше.

Могут сказать, что это политическая теория. Но вот только предложение российского депутата организовать встречу Путина и Зеленского в Крыму – это уже не теория, а вполне реальное политическое заявление, которое тиражируют российские медиа. Это то, уверен, чего Кремль реально хотел бы от Украины и ее президента. Понятно, что Владимир Зеленский не поедет в Крым. Но, наверное, ему стоит знать, чего от него на самом деле хочет Владимир Путин.

Специально для Крым.Реалии

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война на Донбассе война России против Украины Вталий Портников Владимир Зеленский Крым владмир путин встреча с Путиным
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