Зустріч Зеленського з Трампом: чи щось вирішено і чого чекати далі
Той, хто останнім впливає на Трампа, має владу, але вона ефемерна. Це як глобальна гра "Училище для керівників" (The Apprentice). Принаймні Зеленський та європейські лідери не зазнали приниження у вигляді слів "Ви звільнені", але й Путін не зазнав такого.
А точніше, хто ефективніший у ролі "шептуна Трампа". Мелоні, Рютте, Стубб і, можливо, навіть Стармер здаються досить вправними в цьому.
Хоча невідомо, що реально було погоджено цього тижня у Вашингтоні.
Позитивно, що Зеленського не ставили перед фактом і не змушували погоджуватися на територіальні поступки. Здається, цього взагалі не обговорювали, принаймні у публічних сесіях.
