Той, хто останнім впливає на Трампа, має владу, але вона ефемерна. Це як глобальна гра "Училище для керівників" (The Apprentice). Принаймні Зеленський та європейські лідери не зазнали приниження у вигляді слів "Ви звільнені", але й Путін не зазнав такого.

А точніше, хто ефективніший у ролі "шептуна Трампа". Мелоні, Рютте, Стубб і, можливо, навіть Стармер здаються досить вправними в цьому.

Читайте також
Десять принципів переговорів, про які треба пам'ятати американцям

Хоча невідомо, що реально було погоджено цього тижня у Вашингтоні.

Позитивно, що Зеленського не ставили перед фактом і не змушували погоджуватися на територіальні поступки. Здається, цього взагалі не обговорювали, принаймні у публічних сесіях.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росієюВолодимир Зеленськиймирні перемовини