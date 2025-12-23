Чи стануть відносини з Кремлем каменем спотикання в переговорах Ірану і Заходу

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Захід жорстко вимагає від Ірану розірвати відносини з Росією, якщо Тегеран справді зацікавлений у поновленні ядерного діалогу з Європою і пом'якшенні санкційного режиму.

Про те, що саме такий підхід сьогодні домінує в західних вимогах, публічно заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. За його словами, Іран цю логіку відкидає і, навпаки, послідовно рухається до інституціоналізації стратегічного зближення з Росією, розглядаючи цей процес як довгостроковий фактор власної безпеки та збереження свободи зовнішньополітичного маневру.

