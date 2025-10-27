Северный Кавказ может стать внутренним "вторым фронтом" России, который запустит реальную борьбу регионов РФ за их суверенитет

Колонка опубликована на Postimees.ee, перепубликация с ведома и разрешения редакции

Сегодня Россия и Чечня в лице режима Рамзана Кадырова живут в союзе, правила которого заложены войнами 1990-х и начала нулевых. В 1999 году началась Вторая российско-чеченская война: по официальным данным, российская армия вела полномасштабную операцию против чеченских вооруженных формирований, а по неофициальным – русские воевали против чеченцев.

Очевидно, что основные причины войны лежали не только в сепаратизме и исламском радикализме, но и в старой имперской логике контроля, налогов, поборов, "права силового вмешательства" центра. Та война стала символом того, что российская власть не смогла завершить отношения с Чечней в рамках равноправного гражданского государства.

Современная Чеченская Республика существует как "дотационный регион-феодат", где механизмом управления является личная воля главы республики, его клан, силовая машина, а отношения с Москвой, построенные на шатких компромиссах, лишний раз доказывают, что это не "покой", а временное затишье.

