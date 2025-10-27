Північний Кавказ може стати внутрішнім "другим фронтом" Росії, який розпочне реальну боротьбу регіонів РФ за їхній суверенітет

Сьогодні Росія та Чечня у вигляді режиму Рамзана Кадирова живуть у союзі, правила якого були встановлені війнами 1990-х і початку 2000-х. У 1999 році розпочалася Друга російсько-чеченська війна: за офіційними даними, російська армія вела повномасштабну операцію проти чеченських збройних формувань, а за неофіційними – росіяни воювали проти чеченців.

Очевидно, що основні причини війни полягали не тільки в сепаратизмі та ісламському радикалізмі, а й у старій імперській логіці контролю, податків, зборів, "права силового втручання" центру. Та війна стала символом того, що російська влада не змогла завершити відносини з Чечнею в рамках рівноправної громадянської держави.

Сучасна Чеченська Республіка існує як "регіон-феодат, що отримує субсидії", де механізмом управління є особиста воля глави республіки, його клан, силовий механізм, а відносини з Москвою, побудовані на хитких компромісах, ще раз доводять, що це не "спокій", а тимчасове затишшя.

