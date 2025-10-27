Вибухонебезпечна губернія. Чечня як тліючий запал нового розпаду Росії
Колонка опублікована на Postimees.ee, переклад з дозволу редакції
Сьогодні Росія та Чечня у вигляді режиму Рамзана Кадирова живуть у союзі, правила якого були встановлені війнами 1990-х і початку 2000-х. У 1999 році розпочалася Друга російсько-чеченська війна: за офіційними даними, російська армія вела повномасштабну операцію проти чеченських збройних формувань, а за неофіційними – росіяни воювали проти чеченців.
Очевидно, що основні причини війни полягали не тільки в сепаратизмі та ісламському радикалізмі, а й у старій імперській логіці контролю, податків, зборів, "права силового втручання" центру. Та війна стала символом того, що російська влада не змогла завершити відносини з Чечнею в рамках рівноправної громадянської держави.
Сучасна Чеченська Республіка існує як "регіон-феодат, що отримує субсидії", де механізмом управління є особиста воля глави республіки, його клан, силовий механізм, а відносини з Москвою, побудовані на хитких компромісах, ще раз доводять, що це не "спокій", а тимчасове затишшя.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)