UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Я боюсь. И мне не совестно. Но я верю в Украину

Цей матеріал також доступний українською
Я боюсь. И мне не совестно. Но я верю в Украину

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
24.02.2022, 11:12

В Украине – война. Враг все-таки полноценно наступил. Только сумасшедший не будет бояться, когда слышит рядом взрывы

Страх. Он появляется ниоткуда. Из дальних горизонтов твоего "я". Кажется, давно вытесненный положительными сценариями, которыми ты успокаиваешь себя.

Но нет. Страх сильнее. Он прорывается так же, как пустынный ветер разрывает иллюзию. И ты понимаешь, что это были только миражи. И он охватывает тебя. И ты боишься. А потом раздаются взрывы. И ты понимаешь. Это оно. Ужасный конец вместо ужаса без конца.

Ты чувствуешь себя героем Ремарка. И пытаешься заглушить этот страх. Так романтично. Как прежде, в классические времена. Хоть и не хочешь стать потерянным поколением, потому что привык бороться и привык, что твое поколение проходит испытание. Одно за другим. Как будто судьба испытывает тебя.

И вот пришло новое испытание. Разбудив тебя взрывами в пять утра.

Но дорогие алкогольные напитки только ненадолго дают тебе облегчение. Равно как и героям Ремарка. И ты боишься. И страх снова возвращает тебя к реальности.

Ты боишься, что твой мир будет разрушен. Что ракеты, вражеские войска, разрушат все то, что ты лелеял годами. Что безумная сила разрушит все вокруг. Тебя, твоих друзей, твоих родных. И ты понимаешь, что не в силах остановить ее. И можешь только сдерживать. Пока есть силы…

И ты понимаешь, что твой страх естественен. Бояться это нормально. Бояться нормально, когда рядом с тобой сумасшедший с ядерной бомбой. Когда рядом с тобой огромная страна, которой руководит помешанный диктатор. Когда он объявил тебе войну. Когда он таки сошел с ума и выбрал войну.

Но ты боишься, и тебе стыдно за страх. Это так естественно бояться. Но так же естественно страшиться собственного ужаса. И стыдиться его. Пытаясь скрыть тот страх, как Адам и Ева скрывали свою наготу.

Этот стыд сопровождал тебя всю жизнь. Вылезая в мелочах. Вынуждая дрожать от стыда и заливаться краской. Смущаться перед девушкой, которая тебе нравится. Да еще во множестве случаев. Заливая красной краской твое лицо, когда, кажется, твой страх увидели другие.

И вот сейчас ты боишься. И не должен показывать страх. Тому кто стоит с тобой бок о бок. И твоему врагу. Общему врагу. Ждущему твоего страха. Который делает все, чтобы ты боялся.

Но может это все неправильно. Может, надо выйти перед всеми и честно сказать. "Мне страшно". Мне страшно и стыдно, что мне страшно. Но это нормально. И я принимаю свой ужас. И я не даю ему управлять собой.

Я знаю, что только сумасшедший не будет бояться сумасшедшего с ядерным оружием и могучей армией.

Только сумасшедший не будет бояться, когда слышит рядом взрывы.

Я боюсь. И я готов показать всем свой ужас. Это почти как выйти голым на Майдан. Но я это делаю. Потому что мы все боимся. И мы должны признаться в своих страхах. Заявить о них. И отпустить. Чтобы стать сильнее. В момент величайших испытаний. Понимая, что наш страх ничто рядом с ощущениями ребят, над которыми разрываются снаряды. Наряду с теми, кто уже лишился родных. Кто потерял свой дом. Наряду с теми, кто первым принял удар.

Я боюсь. И я говорю об этом в голос. Я кричу об этом. Потому что мне страшно. И это нормально.

Я боюсь. Но я остаюсь в Украине. Мне ужасно. Но я не сдался. И может когда-нибудь я расскажу об этих минутах своим внукам. С гордостью о своем страхе. А они не поверят. Они не будут слушать. Ибо для них это будет как фантастика.

Ибо в их мире не будет безумных диктаторов. С ядерной бомбой. Когда-то. Не будет.

Оригинал

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины Сергей Фурса владимир путин страх россия напала на украину побороть страх
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 