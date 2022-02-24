Я боюсь. И мне не совестно. Но я верю в Украину

Страх. Он появляется ниоткуда. Из дальних горизонтов твоего "я". Кажется, давно вытесненный положительными сценариями, которыми ты успокаиваешь себя.

Но нет. Страх сильнее. Он прорывается так же, как пустынный ветер разрывает иллюзию. И ты понимаешь, что это были только миражи. И он охватывает тебя. И ты боишься. А потом раздаются взрывы. И ты понимаешь. Это оно. Ужасный конец вместо ужаса без конца.

Ты чувствуешь себя героем Ремарка. И пытаешься заглушить этот страх. Так романтично. Как прежде, в классические времена. Хоть и не хочешь стать потерянным поколением, потому что привык бороться и привык, что твое поколение проходит испытание. Одно за другим. Как будто судьба испытывает тебя.

И вот пришло новое испытание. Разбудив тебя взрывами в пять утра.

Но дорогие алкогольные напитки только ненадолго дают тебе облегчение. Равно как и героям Ремарка. И ты боишься. И страх снова возвращает тебя к реальности.

Ты боишься, что твой мир будет разрушен. Что ракеты, вражеские войска, разрушат все то, что ты лелеял годами. Что безумная сила разрушит все вокруг. Тебя, твоих друзей, твоих родных. И ты понимаешь, что не в силах остановить ее. И можешь только сдерживать. Пока есть силы…

И ты понимаешь, что твой страх естественен. Бояться это нормально. Бояться нормально, когда рядом с тобой сумасшедший с ядерной бомбой. Когда рядом с тобой огромная страна, которой руководит помешанный диктатор. Когда он объявил тебе войну. Когда он таки сошел с ума и выбрал войну.

Но ты боишься, и тебе стыдно за страх. Это так естественно бояться. Но так же естественно страшиться собственного ужаса. И стыдиться его. Пытаясь скрыть тот страх, как Адам и Ева скрывали свою наготу.

Этот стыд сопровождал тебя всю жизнь. Вылезая в мелочах. Вынуждая дрожать от стыда и заливаться краской. Смущаться перед девушкой, которая тебе нравится. Да еще во множестве случаев. Заливая красной краской твое лицо, когда, кажется, твой страх увидели другие.

И вот сейчас ты боишься. И не должен показывать страх. Тому кто стоит с тобой бок о бок. И твоему врагу. Общему врагу. Ждущему твоего страха. Который делает все, чтобы ты боялся.

Но может это все неправильно. Может, надо выйти перед всеми и честно сказать. "Мне страшно". Мне страшно и стыдно, что мне страшно. Но это нормально. И я принимаю свой ужас. И я не даю ему управлять собой.

Я знаю, что только сумасшедший не будет бояться сумасшедшего с ядерным оружием и могучей армией.

Только сумасшедший не будет бояться, когда слышит рядом взрывы.

Я боюсь. И я готов показать всем свой ужас. Это почти как выйти голым на Майдан. Но я это делаю. Потому что мы все боимся. И мы должны признаться в своих страхах. Заявить о них. И отпустить. Чтобы стать сильнее. В момент величайших испытаний. Понимая, что наш страх ничто рядом с ощущениями ребят, над которыми разрываются снаряды. Наряду с теми, кто уже лишился родных. Кто потерял свой дом. Наряду с теми, кто первым принял удар.

Я боюсь. И я говорю об этом в голос. Я кричу об этом. Потому что мне страшно. И это нормально.

Я боюсь. Но я остаюсь в Украине. Мне ужасно. Но я не сдался. И может когда-нибудь я расскажу об этих минутах своим внукам. С гордостью о своем страхе. А они не поверят. Они не будут слушать. Ибо для них это будет как фантастика.

Ибо в их мире не будет безумных диктаторов. С ядерной бомбой. Когда-то. Не будет.

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