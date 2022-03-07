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Я уехал из России. Причин несколько. Но главная – преступная война в Украине

Цей матеріал також доступний українською
Я уехал из России. Причин несколько. Но главная – преступная война в Украине

кинокритик, редактор журнала "Искусство кино" (Россия)
07.03.2022, 13:53

Война, инициированная руководством РФ

Невозможно жить в стране, даже родной и любимой, где тебе затыкают рот. Особенно для человека, чей единственный инструмент – слово.

А еще я просто не мог дышать московским воздухом, в котором люди продолжали обсуждать планы, смотреть кино, проводить искусствоведческие дискуссии, ходить на вернисажи и премьеры, пока в Украине убивают и умирают. 

Каждая минута такого существования подтверждала очевидное: ты – соучастник. 

Разумеется, отъезд – привилегия. И все-таки считаю важным для протокола сообщить: у нас нет никаких видов на жительство, вторых паспортов, заграничных рабочих контрактов, отложенных денег (чуточку удалось снять перед выездом), ну и вообще "запасных аэродромов" и "перспективных планов". 

Забавно, что всю сознательную жизнь я отказывался уезжать. Хотя звали и ждали. Моя родина – Россия, другой я никогда не желал. Но никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой. 

Весь мир рухнул десять дней назад. Жизнь каждого человека, живущего в России, говорящего по-русски или хотя бы причастного к русской культуре, изменилась необратимо. Просто многие (большинство?) еще этого не осознали. У украинцев будет шанс восстать из пепла и руин, они станут лишь сильнее и смогут – если захотят – забыть о перенесенных страданиях. 

У нас на забвение не будет ни возможностей, ни права. Мы заклеймены. 

Десять дней я не могу думать ни о чем, кроме войны. Мне трудно даже беспокоиться за близких, потому что я постоянно думаю об Украине. 

У меня нет там родных, но есть друзья-украинцы: муж Киры Муратовой, чудесный художник Женя Голубенко, который сейчас в Одессе, мой верный товарищ и благородный человек Сережа Лозница, кинокритик и автор "Искусства кино" Наташа Серебрякова (она в бомбоубежище в Сумах), да и многие другие наши авторы и критики... 

Но дело даже не в друзьях. 

Украинцы правы, поэтому они победят. Рано или поздно, но неизбежно. Собственно, уже победили. 

А мы терпим катастрофу – нет, не экономическую и политическую. Это моральная катастрофа. Бессилие тех, кто выступает против этой системы и власти все 22 года, лишь усиливает чувство отчаяния.  

Я горжусь, что начинал свою взрослую жизнь корреспондентом "Эха Москвы". Тогда я освещал, еще как информационник, взрывы жилых домов в Москве и вторую чеченскую войну (которую – помните? – требовали называть исключительно "антитеррористической операцией"). Горжусь и своей причастностью к "Медузе", безупречно освещающей все события нынешней войны. 

Как сейчас смотреть кино, думать о кино, писать о кино, я не понимаю. 

Перед отъездом, выходя из дома на поезд, мы увидели, что дверь нашей квартиры пометили символом Z. Смысл ясен: "Мы знаем, где живет твоя семья, берегись". Идите знаете куда, жалкие Zомби? Как сказал поэт, "да он и не скрывается". 

Меня нет дома. 

Уже уехав, прочитал в анонимных Telegram-каналах, что "бежал из страны". Причем детали "побега" не оставляли сомнений: мои мессенджеры взломаны. 

Ну подслушивайте и подглядывайте, сколько влезет. Я вас не боюсь. Скрывать мне решительно нечего. 

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война России против Украины война Долин Антон бежал из россии
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