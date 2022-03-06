За войну, которую Россия устроила в Украине, дорого заплатит каждый россиянин

Первый шок прошел. Точнее, он стал фоновым. Мы уже научились спать под грохот разрывов и уведомления о ракетных атаках. Еще неделю назад это были сугубо теоретические навыки.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Россия — агрессивная, токсичная, свирепая страна, и русские точно хотят войны (специальной военной операции, да-да). Маски сброшены. Отныне русское равно проклятое, и это на десятилетия. Черное названо черным, белое белым, а в полутонах сейчас нет времени разбираться.

Нам плохо. Но и прежняя благополучно-страусиная жизнь россиян закончилась. Уже не получится быть гражданином страны, которая развязывает войны и терроризирует соседей, и одновременно нежиться в Греции, постить в Instagram чизкейки и делать вид, что ничего не происходит.

За то, что Россия устроила в Украине 24 февраля, дорого заплатит каждый россиянин. Масштабы надвигающегося коллапса только-только начали вырисовываться, но уже видно, что они чудовищны. Россия вышвырнута отовсюду. Все связанное с ней, и в первую очередь ее экономику, будут душить всем миром. Удавка, и не одна, уже накинута и медленно затягивается. Надежда только на Никарагуа.

Нам бы ваши проблемы.

Прежней сытой жизни пришел конец. Осознание этого факта — а факта вины и подавно — будет тяжелым. Подавляющее большинство еще не дошло даже до стадии отрицания. Половина граждан России, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддерживает бойню в Украине.

Будет много воплей про "мы же простые люди", "я вне политики", "причем тут я" и "а что я мог сделать". И они ведь действительно свято верят, что они ни при чем. В наших уютненьких лингвистических чатах блогеры продолжают как ни в чем не бывало строчить посты про "ЖИ-ШИ пиши с И". Самые сознательные нацепили на аватарки флаг Украины и надпись "миру мир", и тем утешились.

Аватарки красивые. Но, к сожалению, не работают. А работает совершенно другое. Украина заплатила астрономическую цену за то, что свергла своего фюрера, и едва успела зализать раны, а на ее плечи опять молча взвалили обязанность свергать второго: молодец, давай, у тебя хорошо получается.

Насчет "простых людей".

У Владимира Высоцкого есть странная песня, называется "Что случилось в Африке". Она какая-то нарочито прямолинейная, что удивительно, в песнях Высоцкого обычно есть скрытые, не прочитываемые с первого раза уровни. По сюжету, Жираф начинает нарушать законы стабильного общества африканских зверей. Начинаются хаос и кутерьма, в которых сложно разобраться. Но никто и не пытается:

"Тут поднялся галдеж и лай

И только старый попугай

Громко крикнул из ветвей:

"Жираф большой, ему видней!".

Песня заканчивается удивительным куплетом-приговором:

"Пусть жираф был неправ,

Но виновен не жираф,

А тот, кто крикнул из ветвей:

"Жираф большой, ему видней!".

Сейчас смысл песни вдруг стал кристально ясным.

Виновен не жираф, который затеял хаос. Виновен попугай, который сидел в кустах и был ни при чем. Поразительно, как точно Высоцкий поставил этот диагноз, живя в застойные советские времена.

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