Забудьте о молодежи. Ее в Украине не будет

Что нам делать в связи с оттоком трудоспособного населения и мировыми демографическими трендами

Молодежи не будет. Забудьте об этом.

Огромные потери для будущей рабочей силы – детей раннего и ранне-работоспособного возраста – не восполнить. Те, кто уехал, не вернутся. Те 16-летние, кто уезжает сейчас, чтобы не попасть на учет, тоже не вернутся.

Мир сделает все, чтобы их удержать – подарок для демографического обновления стареющей Европы и не только.

Тренд следующего десятилетия для Украины – борьба за молодежь, привлечение пожилых людей и возвращение экономически неактивных обратно к труду.

Но это не только наша проблема. В ближайшие 100 лет от депопуляции и нехватки молодежи будет страдать весь мир.

Демографические пирамиды перевернутся или станут обелисками.

Инфографика

Снижение фертильности, неуклонное старение и рост среднего возраста приведут к экономическим дисбалансам, изменениям спроса и потребительских предпочтений, политической перестройке.

Еще недавно могущественные и пассионарные страны уйдут в тень. А на глобальной арене засияют новые солнца экономической активности.

Последний отчет McKinsey "Dependency and Depopulation" ярко иллюстрирует необратимость этого процесса и обреченность развитого мира по сравнению с новыми центрами силы в регионе Суб-Сахарской Африки, Индии и Азии.

Читайте также Как именно нужно переосмыслить понятие соборности Украины

Что делать в связи с этим Украине?

Пока ответ один – продуктивность, потому что мигрантов не будет, забудьте об этом тоже.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net