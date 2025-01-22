Забудьте про молодь. Її в Україні не буде

Що нам робити у звʼязку з відтоком працездатного населення та світовими демографічними трендами

Молоді не буде. Забудьте про це.

Шалені втрати для майбутньої робочої сили дітей раннього та раннє-працездатного віку – не відновити. Ті хто виїхав, – не повернуться. Ті, 16-річні, хто виїжджає зараз, щоб не потрапити під облік, – не повернуться також.

Світ зробить все, щоб їх втримати – подарунок для демографічного оновлення Європи, що старіє, і не тільки.

Тренд наступної декади для України – битва за молодь, залучення літніх людей та повернення економічно неактивних назад до праці.

Але це не тільки наша проблема. Наступні 100 років від депопуляції та нестачі молоді буде страждати весь світ.

Демографічні піраміди перегорнуться чи стануть обелісками.

Інфографіка

Падіння фертильності, невпинне старішання та зростання середнього віку призведе до економічних дисбалансів, зміні попиту та споживацьких уподобань, політичної перебудови.

Донедавна могутні та пасіонарні країни увійдуть у затінок. І на глобальній арені засяють нові сонця економічної активності.

Останній звіт McKinsey "Dependency and Depopulation" яскраво ілюструє незворотність цього процесу та приреченість розвинутого світу порівняно з новими центрами сили в Суб-Сахарському регіоні, Індії та Азії.

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Що робити у звʼязку з цим Україні?

Поки відповідь одна – продуктивність, бо мігрантів не буде, забудьте про це також.

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