Зачем Лукашенко закрывает Беларусь

Беларусь закрывает наземную границу на выезд. Формальная причина – COVID-19. Реально – так или иначе есть связь с политическим кризисом в стране. Часть "алярмистов" уже начинают кричать про "Северную Корею" и рвать волосы на голове.

Логика беларусской власти несколько иная. И она становится понятна, когда сопоставляешь даты.

Первый вопрос – почему постановление принято 7 декабря, а опубликовано 10 декабря?Странно. Тем более, что 7-го, 6-го, 5-го декабря проходили встречи экономического блока управленцев с Александром Лукашенко, а также совещания о политике.

Второй вопрос – почему дается 10 дней до вступления запрета в силу? Странно. Такое впечатления, что власть пытается дать время собраться и уехать всем, кто хочет.

Если бы речь шла о преследовании либо о борьбе с эпидемией, границы закрывались бы быстро.

Третье интересное совпадение – запрет продлиться в реальности от месяца до двух. И в этот же период пройдет анонсированное Лукашенко Всебеларусское собрание. Таким образом, из страны уедет определенное количество его оппонентов. В том числе активных участников/организаторов акций протестов.

То есть ресурсная база протестной активности падает. И на этом фоне Лукашенко проводит важные для себя политические мероприятия и создает новые рамки для политического процесса.

В то же время даже 20 000-30 000 одномоментно выехавших – это испытание для только создающейся системы взаимопомощи. Фонды помощи итак имеют задержку, очередь с выплатами. Добавление еще нескольких тысяч "срочных" заявок – серьезное испытание. Пробуксовки будут создавать недовольство "лидерами новой оппозиции".

Остается вопрос: как максимально выдавить из страны активных протестующих? Тут также есть несколько алгоритмов. Не удивлюсь, если пойдут слухи о возможных повторных репрессиях в отношении ранее задерживавшихся. Власть даже подыграет, устроив пару показательных акций. Могут заговорить о призыве резервистов. И так далее.

Вопрос в другом – это логика власти. Это новые контуры процессов.

Есть ли что ответить, или хотя бы способность (желание) проанализировать произошедшее и изменить свою тактику у оппонентов власти?

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