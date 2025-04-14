"Крымский предатель" на Международной космической станции: могла ли Украина этому противодействовать

Дело космонавта-агрессора Зубрицкого достаточно показательно для понимания ситуации "крымских" судопроизводств по сотрудничеству с оккупантами.

Алексей Зубрицкий, по состоянию на начало оккупации Крыма, служил в Севастопольской бригаде тактической авиации Воздушных сил Украины, нарушил присягу и перешел в вооруженные силы агрессора, где служил в разных подразделениях и, среди прочего, воевал на стороне РФ в Сирии.

При этом параллельно еще с 2017 года Зубрицкого готовили на роль российского космонавта для участия в полетах Международной космической станции.

В 2024 году агрессор формально увольняет Зубрицкого с армейской службы и начинает открытую и активную, в том числе пропагандистскую, подготовку к его полету на космическую станцию.

"Роскосмос" публично рассказывал, что Зубрицкий с осени 2024 года проходил подготовку в американском Космическом центре НАСА имени Джонсона, а затем тренировался в лабораторном модуле "Колумбус" Европейского космического агентства в Кельне.

При этом уголовное производство по дезертирству и государственной измене в отношении Зубрицкого, деятельность которого агрессором никак особо не скрывалась, даже наоборот – глорифицировались, украинские органы начали не в 2014-м или в 2017-м, а только в 2022 году.

Примечательно, что в 2024 году выдвигали подозрение Зубрицкому не те в информационном плане фундаментальные правоохранительные структуры, которые много рассказывали в медиа на протяжении последнего десятилетие о круглосуточном юридическом противодействии оккупации Крыма, а винницкие следователи хмельницкого управления ГБР.

Хотя именно для массовой рутинной процессуальной обработки дезертиров типа Зубрицкого, а не для рассказов о глобальных визиях переходного правосудия, эти структуры и были созданы в 2015 году.

Зубрицкий был осужден Винницким городским судом 11 марта 2025 года и приговорен к 15 годам за государственную измену и дезертирство, среди прочего, как указано в приговоре, на основании протокола осмотра страницы Википедии о нем.

Все это следует только из публичных источников.

Не отрицая достаточно очевидный состав действий Зубрицкого, позволю себе ряд риторических вопросов.

Повлияло бы на приключения этого космонавта в Хьюстоне и Кельне вынесение Зубрицкому приговора не в 2025, а в 2018 году?

Не был бы существенным в коммуникации с властями США, Германии и органами ЕС вопрос пребывания Зубрицкого под санкциями?

Как повлиял бы на ситуацию бесспорный факт украинского гражданства Зубрицкого?

Напомню, что именно доказательство общественными активистами, в частности, Ассоциацией Реинтеграции Крыма, фактов использования военными страны-агрессора имущества Государственного космического агентства Украины в оккупированном Крыму привело в 2022 году к крайне болезненным для агрессора последствиям, в частности, лишению России доступа к ряду европейских спутников.

Конечно, вопрос продолжения злоупотребления агрессором этим имуществом в моментах, рискованных для всей человеческой цивилизации (если кто-то еще не размышлял над задачей трех тел в ее интерпретации китайскими авторами и Голливудом, напоминаю о советско-крымских и вполне реальных предпосылках этого сюжета) до сих пор открыт.

Но кейс Зубрицкого мог быть закрыт более эффективно. Впрочем, надеюсь, международно-правовое реагирование на российскую провокацию остается исключительно вопросом времени.

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